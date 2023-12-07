吉利汽車 (0175) 估值過低　有機會作較大幅反彈｜彭偉新

吉利汽車從事生產及銷售汽車，集團主要研發、製造及銷售汽車，包括轎車、SUV、新能源和電氣化汽車等，尤其是集團在早前宣佈分拆極氪到美國上市，股價曾持續上升，曾一度升上11.64港元水平後才再度回落。尤其是近日在港股持續走弱下，吉利汽車股價不單跌至今年全年最低水平，更跌穿去年恒指低位14,597點時，吉利汽車的最低水平8.30港元。不過，股價在上日跌至最低位7.94元後，雖然整體技術走勢全線偏弱，但在極端走勢下反而有望作出反彈。尤其是上日股價在跌至今年新低位時，股價已偏離了50天線近13%，在一般的情況下當股價一旦偏離50天線達到15%後，股價均會有作出反彈的機會。



市場預期集團今年的純利預測為50.7億元人民幣，與去年同期持平，不過未來5年的平均純利可以達到90.2億元人民幣，因此，市場對吉利汽車未來的整體前景並不太看淡。另外，若果按照部份的股價定價模型，吉利汽車的合理價格會由最低11.94港元(企業價值/息稅前利潤倍數)至最高14.12港元(DDM 穩定成長)，均較現價高出47%至74%，反映吉利汽車的現價有被過份低估的情況。

吉利汽車於上日的收市價為8.11港元，全日上升了0.06港元，升幅為0.75%。集團在過去5年的平均Beta值為1.23，系統性風險高於大市，主要是過去一年市場炒賣電動車概念及吉利的分拆概念，令到股價波幅較大。其52周最高位見13.5港元，而最低位則見7.94港元，而股價於過去52周累積下跌了33.69%，走勢跑輸大市。

以現價8.11港元計算，吉利汽車的股價較50天線低11.03%，另外，同時亦低於200天線19.35%，加上以現價計，相等於過去12個月的追蹤市盈率的14.58倍，市場給予集團的預期市盈率為13.89倍，在市盈率增長率達到0.62倍，市賬率則只有0.96倍，股價被過份低估。

吉利汽車 (0175 由今年7月14日至12月06日期間的資金流狀況。（圖1）

吉利汽車過去的派息比率為38%，市場預期集團今年全年可以每股派0.21港元，以現價計算預期股息率相等於2.61厘，雖然並非太高，但仍然較過去5年平均股息率1.8厘為高。現時吉利汽車的機構投資者持股比率為17.04%，股價於今年7月13日至12月06日期間的錄得17.66%的跌幅，不過未有錄得資金流走，期間，反而共錄得14.84 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的13.55 億港元，而散戶則佔當中的1.3 億港元，反映股份仍然受機構投資所關注。

股價雖然已失守去年10月時低位8.30元，不過近日股價在急跌並沿著保歷加通道底部下行後，令到保歷加通道的BBW(0.238)升近今年8月23日的高位(0.256)，有機會在BBW見頂後令到保歷加通道垂直高度出現收窄，限制了股價作進一步下跌的空間，令股價有出現見底的機會，投資者可以在8.10元水平買入，預期股價可以作出反彈並以保歷加通道中軸9.10元作為反彈目標，至於股價一旦跌返上日低位，並作進一步跌穿7.80元的話，請先行沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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