澳洲會計師公會調查｜5成受訪者料明年經濟續復蘇　惟看淡樓價

澳洲會計師公會今日（7日）發布了「2024年香港經濟及商業前景調查」報告，近5成的會計和金融專業人士，預計香港經濟將繼續復甦，並預計2024年GDP將會有增長。同時消費需要疲軟成企業主要挑戰，逾7成受訪者建議政府加強招商引資措施和強化吸引和挽留人才政策。



36%受訪者料明年增長低於3%

根據澳洲會計師公會調查預測，明年香港經濟將輕微增長，許多企業對明年業務轉向審謹的發展策略。49%受訪者預計2024年香港GDP將會增長，而36%受訪者預計經濟增幅將低於3%。另外近4成受訪者預計2024年香港IPO總集資額將有所增加。

該會大中華區分會會長呂志宏表示，政府的招商引資引才政策，正幫助香港重返經濟和商業舞台。

然而，調查顯示超5成受訪者預計明年樓市價格將會下跌，當中受高利率和前景看淡影響。加上樓市因借貸成本大增受到拖累。澳洲會計公會認為，港府在最新施政報告中已公布利好措施以提振樓市。「我們預計上市規則改革、股票印花稅下調及「資本投資者入境計劃」的推出，有望提振資本市場和投資者信心。」

近3成受訪者指消費需求疲軟成最大挑戰

在企業發展方面，消費需求疲軟成最大阻礙（29%），超越了人才短缺（27%）成為來年最大阻礙。因此許多企業的策略重點轉趨謹慎，成本管理（39%）超過創新和數碼化，成為2024年企業的首要策略。該行表示，中國内地仍然是主要經濟增長引擎並認為企業需不斷創新。

對此呂志宏表示：「企業也應積極開拓新的海外市場。三分之一的受訪者預計企業明年將增加香港以外地區的銷售和市場營銷活動，這是一個積極信號。」