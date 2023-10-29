李家超料以巴衝突令本港經濟增長受壓　不評論樓價大升會否加辣

《施政報告》推出三招為樓市減辣，行政長官李家超說，目的是要令樓市穩定健康發展，不是大起大落。被問到一旦樓價大升是否會出招加辣，李家超說不希望揣測，但說樓市辣招不是永久措施，中期或上上落落，但樓市要看長遠。他又預計本港今年經濟可扭轉去年的負增長，重現正增長，但仍存在挑戰。



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樓市辣招非永久措施 李家超不評論樓價大升會否加辣

李家超接受電視台節目訪問時，被問到現時樓價是否高，李家超說政府不應告訴市場樓價高或低，因這是市埸決定，有樓的人希望樓價高，令財富增值，但未買樓的人希望便宜，政府角色不是決定樓價多少，而是要樓市穩定健康發展，不是大起大落。他說樓房供應方面，公營房屋是政府責任，以前累積問題是土地房屋供應不夠，在提速、提量、提效下，現時找到的土地已足夠應付十年供應。

樓市減辣後，如果樓價上升，是否未必會加辣呢？李家超說要回想當時為何要管控需求，「當時炒風大，唔希望大起大落，本來我打算買，突然超出預算唔好，又或者以前試過負資產」，至於一旦樓價大升是否會出招加辣，李家超說不去評估將來事情，不希望揣測。

對於有指樓市減辣後犧牲部分市民「上車」的機會，李家超說當時提出需求管理措施，是不想過份炒賣，需求管控措施是要按需求，不是永久措施，永遠都有人好大需求，有人滿足不到，中期有上上落落，樓市要看長遠。

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以巴衝突等影響出口表現 李家超：經濟增長受壓

本地第三季生產總值的預先估計數字，增長速度預計較預期緩慢。李家超被問到是否覺得本港經濟有機會「麻麻哋」才在《施政報告》提出要拼經濟，李家超說任何時候都要拼經濟，如果經濟好、收入改善，家庭都會較開心，解決問題根源要發展經濟，形容問題是一環扣一環。

不過進出口數據一般，股市樓市亦一樣，全年經濟預測增長會否仍有5%？李家超承認經濟增長面對壓力，當中出口表現最差，只是最差的程度減少，但仍是負面，出口差要視乎環球經濟，要全盤看香港內、外因素，香港影響不到環球經濟表現和地緣政治因素，例如中東以巴衝突。不過他說通關後本地消費增長不錯，旅遊業亦在增長，只是增長勢頭受運力限制，人手不足。他說最重要政府支出要用得其所，考慮會否影響財政狀況。