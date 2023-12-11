中國電力 (2380) 估值低無太大下調壓力　兼值博率極高｜彭偉新

中國電力主要在內地從事向地級及省級電網公司售電的業務，集團亦有從事提供代發電及相關服務業務，集團透過兩個業務部門進行營運，分別為生產及銷售電力的火電業務部，以及生產及銷售水電的水電業務部。市場對集團今個財年的全年盈利預測會增長為 36%，另外，下一財年的盈利預測仍會增長 44.1%，主要是相信過去幾年的基太大，另外，集團之前的5年年複合盈利為倒退 24.44%，不過，疫情過後內地經濟回復增長，令到之後的 5年年複合盈利增長為 17.72%。尤其是集團在過去5個財年的整體營業額均以平均17%增長，雖然今年首兩個季度的總收入仍然按季度出現回調，不過相信最壞的情況已經過去。



中國電力過去一年的派息比率為 40%，而集團在上一個財年派發 0.11元人民幣的股息，相等於 3.89厘的追蹤年股息率，市場預期集團今年全年每股派 0.13元，相等於 4.39厘的預測股息率，較過去5年平均股息率5.62厘為低。雖然息率並不吸引，但相信股價有機會重新回升後可以為投資者帶來較大的總回報率。而市場共有12個分析師對中國電力進行分析，而目標價由3元至5元不等，但以目標價的平均值4.08元計算，上周五收市價仍然有42%的潛在升幅。另外，若果以10個計價模型去定價，合理價由2.99元(企業價值/息稅前利潤倍數)至5.06元(10年DCF EBITDA 退出價模型)不等，其平均值為3.78元，潛在升幅仍然有32%。

中國電力 (2380) 日線圖走勢有望見底續反彈。（圖1）

以現價計，相等於過去12個月的追蹤市盈率約 9倍，市場給予集團的預測市盈率為7.3倍，較追蹤市盈率為低，另外，市賬率則為 0.64倍，以及集團的股價對營收比率為0.7倍，整體估值仍然屬於偏低水平。中國電力於上周五以 2.86 港元收市，全日上升 0.03 港元或 1.06%。集團過去5年的平均Beta值為 0.49，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 3.98 港元，而最低位則曾見 2.62港 元，股價於過去52周累計下跌 1.39%，由年初至今計算，股價表現跑輸標普500指數 17.94%，以現價 2.86 港元計，中國電力的股價較50天線低 1.65%，另外，現價亦較200天線低 4.86%，走勢仍然處於低位徘徊。

集團的機構投資者持股比率為14.37%，並於今年7月18日至12月08日期間的股價共錄得8.04%的跌幅，不過未見資金流走，期間共錄得5.46 億港元的資金流，當中大戶佔其中的5.53 億港元，而散戶則佔當中的-0.06 億港元。另外，大戶投資者在期間的坐貨比率最高曾升上19.83%；而最低則跌至 -7.08%，上周五已升返4.46%，反映大戶投資者對股份的興趣回升，資金流動力亦開始轉強。

中國電力(2380)於今年7月19日至12月08日期間的資金流狀況。（圖2）

中國電力的股價由去年12月低位2.62元水平見底反彈，更一度升抵最高位3.98元後見頂回落，在持續回落下曾於今年6月跌至最低2.64元，未有失守之前低位外，在多次的反彈下，只能升抵整個跌浪總跌幅的38.2%目標位3.20元，上日股價再度回落期間，9天RSI未有失守30水平外，更再度反彈，再配合資金流重返，有助推升股價走勢，預期股價可以先行重返38.2%的反彈目標3.2元，投資者可以在2.86元買入，至於股價一旦回調並向下跌穿上一低位2.72元，則要先行沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。