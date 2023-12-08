波司登（3998）估值較合理價低接近三成　呢個位可買入｜彭偉新

波司登（3998）主要業務為品牌羽絨服產品、貼牌加工產品及非羽絨股產品的研究、設計及開發及分銷業務。集團通過三個業務部門運營業務，包括從事採購及分銷品牌羽絨服業務的羽絨服部、從事採購及分銷貼牌加工產品業務的貼牌加工管理部，以及從事採購及分銷四季化服裝業務，包括男裝、女裝及休閒裝的非羽絨服部。集團自新冠疫情爆發後，每股盈利增長率由2018年財年的61%逐步減至至2022年的8.5%，不過，由於基數較低下該增長率會有望重返雙位數水平後，有助提升整體估值，尤其是本益比（PEG）由2018年財年的0.3大幅增加至2.3，令到整體估值處於偏高水平。



不過，市場預期集團之前的5年年複合盈利為增長12.36%，之後的5年年複合盈利增長為18.32%，未來幾年的盈利增長相信可以重返較高速水平，尤其是市場預期波司登的2023至2024財年的純利為28億元人民幣，較2022至2023財年的21.3億元人民幣上升31%，只要本財年每股盈利增長率能重返20%以上，即可以拉低整體的市盈率至12倍水平，會遠低於過去5年的平均市盈率18.5倍。因此，在估值上反而有機會作出上調，令到股價有望由現時的低位作進一步的反彈。

波司登之股價於上個交易日以3.37元收市，全日上升0.02元或0.6%。集團過去5年的平均Beta值為0.61，系統性風險低於大市，主要是行業屬於消費類產品，受到市場氣氛的影響較低。52周最高位曾見4.69元，而最低位則曾見2.83元，而股價在該期間累計下跌14.1%，不過仍然跑贏恒指及國指，以現價 3.37元計，波司登的股價較50天線高出4.5%，不過，則較200天線低6.11%，整體走勢未有處於過高的水平。

波司登過去一年的派息比率高達79%，而集團今個財年已派發0.16元的追蹤年股息，追蹤年股息率為4.87厘，至於市場預期集團今個財年每股派0.19元，以現價計算預期股息率相等於5.52厘，較過去5年平均股息率3.56厘為高。

波司登 (3998) 於今年7月14日至12月07日期間的資金流狀況。（圖1）

波司登的機構投資者持股比率為13.59%，股價雖然今年7月13日至12月07日期間共錄得2.32%的跌幅，不過期間未有錄得資金流走外，反而共錄得3.83億元的資金流入（見圖1），當中大戶佔其中的2.06億元，而散戶則佔當中的1.77億元。另外，大戶投資者的坐貨比率在期間最高曾升上18.85%，而最低曾跌至-4.53%，上日已重返6.33%，反映出整體資金流動力已經恢復過來。

至於股價走勢方面，波司登股價於今年2月底時升上最高位見4.69元後便跟隨大市作出回調，並持續形成一浪低於一浪走勢，最低曾跌至8月底時見2.83元，失守所有的移動平均線支持，不過其後在股價逐步作出反彈時，股價一度升返3.50元水平，剛好返回整個跌浪總跌幅的38.2%水平後再度受限回落，不過並未有再失守之前低位外，更再度作出反彈及收復20天線及50天線阻力，預期股價可以逐步收復38.2%反彈目標外，在基本因素逐步向好下，股價最多可以收復前跌浪總跌幅的61.8%。投資者可以在3.35元水平買入，上望3.90元，至於股價一旦失守50天線3.20元，則要先行沽出止蝕。

波司登 (3998) 日線技術走勢圖。（圖2）

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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