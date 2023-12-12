羅兵咸料政府全年財政赤字1100億元　不建議再派發消費券

羅兵咸永道預計今年香港GDP增長3.2%，並估測港府在2023至2024財年錄得1,100億元的財政赤字，較港府於年初時預測的544億元高出逾倍。羅兵咸永道香港稅務合夥人王曉彥表示，在當前財政赤字狀況下，不再建議政府採取派發消費券等措施。



。王曉彥表示，預計今年政府整體印花稅收入約650億元。（盧翊銘攝）

預計印花稅收入650億元

羅兵咸預測期政府於2023至2024年財政年度，整體財政收入為6,510億元，支出為7,610億元。王曉彥表示，預計政府今年整體印花稅收入約650億元，約佔整體收入逾一成，按年跌約7%，印花稅收入中約六成來自股市，四成來自樓市。她表示，股市整體復甦情況遜於預期，兼之以地緣政治、息口高企等外部環境，此項收入整體表現不理想。

樓市方面，該行預計全年賣地收入370億元，僅佔整體收入的6%，按年跌近5成，較此前預計的850億元低56%，並稱較之於上年下降的主要原因在於，政府於現財年僅賣出啟德及堅尼地城兩幅住宅地，導致此項收入收縮。此外，本年度利得稅及薪俸稅收入約2,645億元，略高於政府原先預計的2,602億元。

財政儲備下降至相當於11個月開支

就財政儲備而言，羅兵咸預計截至2024年3月底，本港財政儲備為7,248億元，相當於約11個月的政府開支，較之於截至2023年財年8,348億元，約為12個月政府開支的儲備有所下降。王曉彥表示，儘管這是「艱難的」時期，但並非「最差的情況」。