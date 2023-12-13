粉筆 (2469) 近期成北水密密收集對象　料有上升水位｜彭偉新

粉筆 (2469) 是一家主要在內地提供非學歷職業教育培訓的教育機構，集團主要分為三個經營分部，包括線下培訓服務，透過線下教學的模式，向親身前往培訓中心或校園內接受培訓；另外，在線培訓服務則會提供在線培訓課程服務、會員禮包及舉辦新手訓練營等；另外，銷售圖書分部主要從事課程、教材及輔導資料的研發和銷售。



集團在過去幾年仍然錄得虧損，以去年為例，仍然錄得20.8億元人民幣的虧損，不過，截止今年6月底止，已分別錄得除稅前溢利7,570萬元人民幣及股東應佔溢利8,147萬元人民幣，市場預期集團今年全年純利會達到4.2億元人民幣，其後會按22%的年複式增長率逐步上升至2027年的11.5億元人民幣後增幅減慢。因此，預期集團的財務狀況有望在未來幾年內獲利明顯的改善。

北水自今年5月底開始在粉筆 (2469) 的持倉比率變化。（圖1）

根據中央結算戶內的持倉比率變化，北水在最近幾周持續在市場上增加對粉筆的持股比率由11月31日的3.81%大幅增加至12月11日的6.29%(見圖1)，另外，在中央結算內，首10大持食證券商的持倉比率亦由9月底時的89.01%逐步增加至12月8日的90%(見圖2)，雖然增幅只有1個百份率，不過以單一股份計算已經屬於較明顯的增幅，因此，預期市場的確已有一部份的大戶投資者及北水對粉筆的股價表現有憧憬。尤其是以粉筆的機構投資者持股比率已經達到22.09%，股價於今年7月20日至12月12日期間的股價共錄得13.25%的升幅，期間，共錄得4.28 億港元的資金流(見圖3)，當中大戶佔其中的3.73 億港元，而散戶則佔當中的0.54 億港元。期間，大戶投資者的坐貨比率最高曾升上33.21%，其後股價一度急跌，令到大戶投資者的坐貨比率最低跌至 -11.91%後回升，上個交易日已逐步回升上13.76%，反映大戶資金動力已經回穩，並有助股價逐步回升。

粉筆 ( 2469 ) 由今年09月28日至12月08日期間CCASS倉位變化。（圖2）

粉筆於上日以 5.3 港元收市，全日上升 0.05 港元或 0.95%，52周最高位曾見 15.04 港元，而最低位則曾見 2.96港 元，股價於過去52周累計下跌 52.7%，由年初至今計算，股價表現跑輸標普500指數 67.7%，亦跑輸恒指35%，不過，以現價 5.3 港元計，粉筆的股價較50天線高出 8.27%，不過，現價則較200天線低 40.6%，有望在之前回調後走勢可以逐步回穩及重新作出反彈。

股價自今年2月由高位15.4元回調並在月跌至最低位2.96元後，股價已逐步反彈，更由低位反彈了近80%，不過，股價仍然企在各主要的移動平均線水平附近，在最近兩周成交額及資金流入的速度加快，有機會在短期內可收復今年6月21日的下跌裂口。由於股份的走勢較為波動，代表整體風險亦會較高，投資者可以小注5.30元水平買入，並博股價可以收復整個跌浪總跌幅的38.2%目標，上望7.6元，至於股價一旦失守50天線4.90元則要先行沽出止蝕。

粉筆 (2469) 於今年7月21日至12月12日期間的資金流狀況。（圖3）

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。