金沙中國 (1928) 毛利率屬行業龍頭　資金流動力開始恢復｜彭偉新

經過了接近3年的疫情影響後，金沙中國今年上半年的整體業績終於有明顯的改善，集團截止今年6月底止的半年盈利為1.75億美元，雖然只能回復2019年同期的6份1金額，不過，以表現來說已經算是同行中最快回復盈利的一批。而市場對行業今年的整體前景仍然樂觀，按澳門經濟財政司所表示，今年首11個月訪澳旅客逾2,500萬人次，預期今年全年可以達到目標的2,800萬人次，而首11個月的澳門賭收已達到1,644億澳門元，預期全年賭收可以超過之前的目標。相信會對作為澳門博彩業龍頭的金沙中國帶來較正面的推動。



金沙中國有限公司於上日以 21.15 港元收市，全日上升 0.1 港元或 0.48%。集團過去5年的平均Beta值為 1，系統性風險與大市同步。52周最高位曾見 31.55 港元，而最低位則曾見 18.74港 元，股價在過去52周累計下跌 17.29%，由年初至今計算，股價表現跑輸標普500指數 32.67%，同期與恒指的表現同步。以現價 21.15 港元計，金沙中國有限公司的股價較50天線低 1%，另外，現價亦較200天線低 21.91%，以表現計算，股價仍然處於走勢的底部，未有明顯偏強的走勢。

金沙中國在毛利率中優於多家行業參與者。（圖1）

市場對集團今個財年的全年盈利預測會達到 1.5倍，主要是去年的基數較低，令到潛在的增長幅度較大。按今年6月止的半年業績計算，集團的毛利率為行業中較高的水平，令到集團享有較高的企業價值(見圖1)。不過，隨著內地旅客復常並增加到澳門旅遊，預期下一財年的盈利預測仍可增長 88%。另外，集團之前的5年年複合盈利為倒退 6.74%，不過，之後的 5年年複合盈利則可以回復增長14.3%。市場給予集團的預測市盈率為11.5倍，以現價計算，集團的股價對營收比率為6.08倍，整體估值仍然不高。

金沙中國的機構投資者持股比率為15.02%，雖然股價於今年7月18日至12月11日期間的共錄得25.53%的跌幅，不過，期間仍然錄得11.75 億港元的資金流(見圖2)，反映投資者未有看淡金沙中國的整體前景。當中大戶佔其中的12.38 億港元，而散戶的資金則流出0.63 億港元。另外，大戶投資者的坐貨比率最高曾升上10.48%，其後持續跌至 -3.9%才作出反彈，而在12月11日當日則已返回5.4%，反映資金流動力已經開始恢復過來，有助股價作出反彈。

金沙中國資金流入穩定反映大戶投資者仍然看好集團前景。（圖2）

隨著金沙中國在去年10月跌至低位見12.50港元後即由低位反彈，股價在今年1月及7月底分別兩次升上高位見31.5港元水平後，便正式再度回落更在持續回調下，失守頸線支持24港元形成了雙頂走勢，股價在反覆回落後，失守所有的移動平均線，更見RSI跌穿30，而股價在跌至18.74元水平時，剛好稍為失守整個升浪總升幅的61.8%回調目標後，即時作出反彈，股價雖然在上日未能升破50天線阻力，但亦未有失守20天線支持，加上MACD再度出現牛差，有望見到股價可以逐步升破50天線阻力，並重新形成上升走勢。投資者可以在21.2港元水平買入，上望100天線約24.2港元，至於股價暫時宜失在20 港元以上，一旦失守亦宜先行沽出止蝕，並等股價再試返之前低位18.70港元才再買入。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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