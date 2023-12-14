海吉亞醫療 (6078) 急跌無理　成大戶入貨機會｜彭偉新

海吉亞醫療的主要業務是從事腫瘤醫療業務的企業。集團現時主要分為三個業務營運部門，包括醫院業務部門：通過自己的醫院為患者提供門診和住院服務。另外，放療業務部門：為客用提供放射治療中心諮詢服務，以及放射治療設備的租賃，銷售，處置以及售後維修和保養服務；至於醫院託管業務部門，則會向其他醫院提供與管理相關的服務。集團股價於周二以 33.4 港元收市，全日下跌 9.45 港元，跌幅為 22.05%，不過市場未有任何不利集團的消息或傳聞，而且在收市後集團就股價急跌表示無任何利淡因素，而且經營及財務狀況沒有重大不利變化。



集團過去5年的平均Beta值為 0.38，系統性風險低於大市水平，主要是近年醫療股份到市場上多個利淡的消息所影響，令到行業走勢長期處於低迷狀況。股份在52周最高位曾見 66.8 港元，而最低位則曾見 32.25港元，股價於過去52周累計下跌 14.47%，由年初至今計算，股價表現跑輸標普500指數 29.47%，但跑贏了恒指的扛現。以周二收市價 33.4 港元計，海吉亞醫療的股價較50天線低 27.83%，另外，現價亦較200天線低 46.1%，技術走勢有望即時作出反彈。

以現價計，相等於過去12個月的追蹤市盈率約 32.5倍，市賬率則為 3.29倍，整體估值屬於較高水平。海吉亞醫療過去一年的派息比率為 16%，而集團今個財年已派發 0.15元的追蹤年股息，相等於 0.35厘的追蹤年股息率，市場預期集團今年全年每股派 0.16元，相等於 0.49厘的預測股息率，整體股息率不算吸引。不過，由於周二股價急跌後，令到多個基本營運數據轉為便宜，反而是投資者考慮入市博反彈的機會。

海吉亞醫療(6078)於今年7月21日12月12日期間的資金流狀況。（圖1）

海吉亞醫療(的機構投資者持股比率為33.09%，股價於今年7月20日至12月12日期間的股價共錄得25.36%的跌幅，不過，未有見到資金流出，期間，共錄得3.64 億港元的資金流(見圖1)，當中大戶佔其中的0.92 億港元，而散戶則佔當中的2.72 億港元，不過，在周二急跌當日，當日反而錄得1.15億港元的大戶資金流入，而散戶則錄得4480萬港元的資金流出，顯示大戶投資者仍然看好股份前景。另外，在全段期間，大戶投資者的坐貨比率最高曾升上22.03%；而最低則跌至-5.75%，而到周二當日已返口回2.26%，顯示大戶資金流動力開始回穩。

按市場的15位分析師給予海吉亞醫療的目標價平均值為65.77元，以現價計算上望空間有接近90%的升幅；即使以14個財務定價模型去計算海吉亞醫療的合理價值，其平均值亦達到60.2港元，以現價計算仍然有接近80%的上升空間，因此，股價仍然有非常大的值博空間。

海吉亞醫療 ( 6078 ) 今年09月29日12月11日期間CCASS倉位變化。（圖2）

至於技術走勢而言，股價於去年3月時曾跌至低位16.20港元後見底回升，形成了一浪高於一浪走勢，最高曾升上66.80港元後見頂回落(見圖3)，股價於今年8月時曾跌至38.05港元後反彈上51.75港元，不過走勢開始再度回落，更於周二跌至最低位32.25港元才作出反彈，若果以全個升浪計算，按金黃比率61.8%作為回調目標計算的話，支持大約在35.3港元水平，只要股價能返回在該水平之上，有助整體走勢回穩外，相信亦可以作出反彈，以之前升浪總升幅的38.2%作為反彈目標，上望47.50港元。

海吉亞醫療日線圖技術走勢。（圖3）

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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