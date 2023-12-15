浙江滬杭甬 (0576) 走勢出現牛背馳　有望見底回升｜彭偉新

浙江滬杭甬是內地經營及管理高速公路的企業。集團主要是分為三大部門，包括經營及管理高速公路、證券部門提供證券經紀以及從事房地產開發、酒店經營等其他業務。股價於上日以 5.06 港元收市，全日上升 0.16 港元或 3.27%。而集團在過去5年的平均Beta值為 0.49，系統性風險遠低於大市，主要是集團的整體業務非常穩定外，在加息周期下，股價表現相對波幅較細。股價在52周最高位曾見 7.09 港元，而最低位則見 4.72港元，過去52周股價累計下跌 19.67%，至於由年初至今計算，股價表現跑輸標普500指數 40.5%，而且更跑輸恒指約4%，以現價 5.06 港元計，浙江滬杭甬的股價較50天線低 5.54%，另外，現價亦較200天線低 17.81%，反映股價仍然處於相對低的水平，未有出現走勢升得太快而出現再度見頂的情況。



市場對集團今個財年的全年盈利預測會倒退 10.8%，不過，下一財年的盈利預測則會增長 5.6%，另外，集團之前的5年年複合盈利為增長 10.71%，之後的 5年年複合盈利增長會返回 2.14%。以現價計，相等於過去12個月的追蹤市盈率約 3.4倍，而市賬率則為 0.85倍。市場仍然有4位分析師對浙江滬杭甬進行分析，而他們的目標價範圍由7元至10元之間，若果以平均目標價8.03元計算，現價仍然有58%的上升空間；至於以9個財務定價模型計合理價，合理價為5.64元(市帳率倍數)至7.04元(盈利能力價值)之間，而平均值為6.30港元，即現價較合理估值平均數低兩成左。

北水在中央結算戶口中持有浙江滬杭甬 (0576) 的比率變化。（圖1）

浙江滬杭甬過去一年的派息比率為 27%，而集團今個財年已派發 0.38元的追蹤年股息，相等於 7.65厘的追蹤年股息率，市場預期集團今年全年每股派 0.39元，相等於 8.04厘的預測股息率，較過去 5年平均股息率 5.96厘為高，在利息開始見頂並有機明年年中開始減息下，高股息的特質令到浙江滬杭甬的股價在上個交易日被資金追捧而推升，尤其是近日北水持續在市場上進行吸納，令到北水在中央結算內的持倉比率由11月底的24.7%大幅增加至周三的34.7%(見圖1)，持倉比率大幅上升10個百份點，反映北水趁低位大量吸納股份。

另外，浙江滬杭甬的機構投資者持股比率為30.57%，雖然股價由今年7月21日至12月14日期間共錄得17.18%的跌幅，不過期間並未有錄得資金流走，反而共錄得4.14 億港元的資金流入(見圖2)，當中大戶佔其中的3.39 億港元，而散戶則佔當中的0.75 億港元，反映大戶投資者仍然對浙江滬杭甬的前景看好。而在同一期間，大戶投資者的坐貨比率曾由最高曾升上35.23%，繼而跌至最低見 -7.36%，不過至昨日為止，大戶投資者的坐貨比率已重返17.05%，有助股價走勢維持上升的勢頭。

浙江滬杭甬(0576)於今年7月24日12月14日期間的資金流狀況。（圖2）

浙江滬杭甬的股價由今年1月升抵6.48元見頂後，在跌至3月中由低位5.55元重新反彈，並於5月5日再度升返6.53元後再度見頂回落，並在持續下跌後，取低跌至12月11日見4.72元後見底，而9天RSI則在11月29日已先行見底，並形成了一底高於一底走勢，或已形成了RSI牛背馳走勢，昨日股價上升3.2%並突破保歷加通道中軸，走勢出現確認見底的狀況，預期股價可以按今年年初高位開始形成的跌浪總跌幅，以38.2%作為首個反彈目標。投資者可以在5.00元水平買入，上望5.40元，若果到時9天RSI更向上突破70水平，可以進一步上望下一個黃金比率反彈目標61.8%下的5.80元，至於股價一旦失守之前低位4.72元的話，則要先行沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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