湯曉鷗離世｜領商湯成本港獨角獸企業　公司上市後市值曾逾3000億

本港AI科技公司商湯科技（0020）創辦人﹑公司大股東兼執行董事湯曉鷗於本月15日離世，終年55歲。

據公司2022年顯示，截至去年12月底湯曉鷗實益擁有69.06億股公司A類股，享有68.28%投票權。



公司今日於官方網頁內以商湯科技湯曉鷗教授治喪工作組名義發出訃告，指出「湯曉鷗因病救治無效，於2023年12月15日23時45分，永遠離開了我們。」

據公司2022年年報顯示，作為公司創辦人的湯曉鷗，於2021年8月23日獲委任為執行董事，負責研究及創新戰略的設計，及推動與領先的大學及學術機構合作，建立研究夥伴關係。

據公司2022年年報顯示，湯曉鷗於1990年7月獲得中國科學技術大學工學學士學位，1991年10月取得羅徹斯特大學理學碩士學位，並於1996年6月獲得麻省理工學院博士學位。

公司年報內亦指出，湯曉鷗自1998年1月起擔任中文大學信息工程系教授，從2009年起1月擔任中國科學院深圳先進技術研究院副院長。自2018年5月起擔任香港人工智能及數據實驗室董事，及自2020年8月起擔任上海人工智能創新中心的負責人。他亦曾於2019年6月至2020年6月，及2018年7月至2021年3月分別擔任國庫控股及香港科學園董事會成員。

獲評為亞洲五大計算機科學家

公司年報亦表示，湯曉鷗自2009年起成為電機電子工程師學會的會員，並曾擔任計算機視覺國際期刊的主編，及國際計算機視覺大會的主席。他於2020年獲Guide2Research評為亞洲五大計算機科學家。他於2001年於中大設立多媒體實驗室，於2009年獲得CVPR最佳論文獎，為有史以來亞洲首次獲得該獎項。

2014年創立商湯

翻查公司上市文件，指出公司於2014年成立，創始團隊正是來自中大多媒體實驗室。其後公司於2021年12月30日上市﹑上市價為3.85元。由於公司不少股東均為重量級科技企業，所以頗受投資者歡迎，招股公開發售部份錄超額認購4.18倍，整體淨集資額為55.52億元。上市後股價一度有不俗表現，曾於2022年1月4日時高見9.7元。截至2021年12月31日，A類股總數為75.28億股，B類股為257.53億股。

若按2022年1月4日的最高位9.7元計算，單論B類股，當時公司市值已高達2,498億元。若簡單以總股本逾332.8億股計算，總市值更高達3,228億元。由於當時湯曉鷗持有69.06股A類股，以及間接持有18.91億股B類股，因此身家更高達853億元。

不過公司股價受到不同因素響而持續向下，並於2022年10月25日時低見1.11元，較高位大瀉88.6%。

身家曾高達逾800億元

股價下挫亦導致湯曉鷗身家亦大幅縮減，去年6月商湯股價已下瀉約一半，湯曉鷗幾乎損失了一半的財富。根據彭博億萬富翁指數，以當時盤中股價計算，其淨資產大減約23億美元至29億美元，跌出全球500大富豪的名單之外。

同時公司業績亦屬平平。自上市公司以來，一直未有錄得盈利。2021年全年股東應佔虧損為171.4億元人民幣，2022年全年虧損60.44億元人民幣。今年上半年則虧損31.22億元人民幣。

阿里巴巴旗下的淘寶，已在今年7月時沽清商湯。（視覺中國）

兩大股東軟銀及淘寶不時減持商湯

公司亦不時遭到兩名科企股東軟銀，以及阿里（9988）的淘寶沽貨。其中軟銀旗下的遠景基金最新一次沽貨為今年11月6日。當日以每股1.4046元沽出445.2萬股商湯B股，套現625.3萬元。減持後軟銀旗下遠景基金仍持有商湯B股31.13億股，或佔總股本11.99%。淘寶更於今年7月時，已將商湯股份悉數沽清。

至於商湯僱員持股公司「SenseTalent Management Limited」，亦於4月11日分別減持507萬B類股份。

此外商湯於上月底，遭到沽空機構Grizzly Research狙擊。該沽空機構於報告內指稱人為地誇大收入等。其後公司發公告指對方報告並無依據，且包含無根據的推測及誤導性絡論及詮釋，亦缺乏對公司業務模式及財務報告的基本理解，缺乏對公司公開信息的全面解讀。