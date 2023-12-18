湯曉鷗離世　商湯股價大幅低開逾14%　低見1.08元

商湯（0020）創辦人兼執行董事湯曉鷗於上周五（15日）離世，終年55歲。湯曉鷗生前持有商湯A類股69.06億股，擁有逾68%投票權。公司今日（18日）早上發出公告，指出由湯曉鷗生前旗下Amind持有的A股股份不同投票權，已隨對方離世終止，相關A類股亦以1比1轉換成B類股份。



受到湯曉鷗離世消息拖累，商湯低開14.3%，低見1.08元，成交額1,980萬元。

公司指出隨著湯曉鷗持有的A類股轉換成B類股，已發行的A類股數目為6.14億股，擁有15.75%投票權，B類股發行數目為328.54億股，投票權為84.25%，但有關若干根據上市規則8A.2A條的公司保留事項的決議案除外。

湯曉鷗日前離世。(資料圖片)

公司又指出於如為2022年11月30日的公告中所披露，湯曉鷗、3名執行董事徐立、王曉剛及徐冰及由彼等控制的實體已自願承諾，自2022年12月30日開始起計的2年期間內，不會出售於2022年11月30日由彼或彼控制的任何實體持有或實益擁有的任何公司的A類股份及/或B類股份。於Amind持有的A類股份轉換成B類股份後，預期總數為8,034,488,883 股B類股份（佔公司股東大會決議案的公司投票權約20.60%，但有關若干根據上市規則第8A.24 條的公司保留事項的決議案除外）及614,034,470 股A類股份（佔公司股東大會決議案的公司投票權約15.75%，但有關若干根據上市規則第8A.24 條的公司保留事項的決議案除外）（包括由Amind、徐立、王曉剛及徐冰直接或間接持有的公司股份），即總數為佔公司股東大會決議案的本公司投票權約36.35%的股份（但有關若干根據上市規則第8A.24 條的公司保留事項的決議案除外），將繼續受限於上述的自願禁售承諾。

公司又指出業務營運會繼續由執行主席及首席執行官徐、執行董事及首席科學家王曉剛及執行董事徐冰，以及公司的其他董事及管理團隊領導。湯曉鷗逝世並不預期會對公司的日常管理及一般業務營運活動造成重大不利影響。公司會繼續致力於維持其業務、管理及營運的穩定發展。