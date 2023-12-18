亞丁港水域再有襲擊　料東方海外(0316)受惠航運費上升｜彭偉新

中東戰事正在對全球貿易產生連鎖反應，船運龍頭馬士基(Maersk)於上周五表示，繼上周四在直布羅陀遭受襲擊，旗下貨櫃船再於上周五遭受襲擊，集團已指示該地區所有前往曼德海峽的馬士基船隻暫停航行，直至另行通知。而馬士基佔全球貨櫃運輸量的近20%。另一家大型貨櫃運輸公司赫伯羅特 (Hapag-Lloyd) 也效仿了馬士基的舉措，表示在其一艘船舶遭到襲擊後，將暫停紅海航線直至週一。受到有貨船受襲的影響，預期會有更多的船隻會暫停經紅海通過蘇伊士運河，以及需要走更長的航道，令到整體貨運的成本上升，或會重演2021年台灣貨輪擱淺蘇伊士運河令到歐亞航道癱瘓所帶來的影響。



受到事件所影響，東方海外上周五以 103.3 港元收市，全日上升 8.85 港元或 9.37%。集團過去5年的平均Beta值為 1.89，系統性風險高於大市，主要是之前的航運費用在2021年大升後，過去兩年持續回落，令到走勢差於恒指。52周最高位曾見 172.6 港元，而最低位則曾見 91.7港 元，股價於過去52周累計下跌 25.14%，由年初至今計算，股價表現跑輸標普500指數 48.75%，以及跑輸恒指超過10%。以現價 103.3 港元計，東方海外國際的股價較50天線高出 6.54%，不過，現價則較200天線低 14.54%，走勢似乎有出現向上突破的情況。

市場對集團今個財年的全年盈利預測會倒退 81.7%，另外，原本亦預期下一財年的盈利會倒退 33.1%，不過，若果今次貨輪受襲的事件延續，會令到集圖的整受盈利出現較明顯的逆轉。以現價計，相等於過去12個月的追蹤市盈率約 1.6倍，市場給予集團的預測市盈率為6.3倍，較追蹤市盈率為高。而市賬率則只有 0.76倍，以任何的角度來看，東方海外的估值仍然屬於偏低的情況。東方海外過去一年的派息比率為 73%，而集團今個財年已派發 3.3元的追蹤年股息，相等於 3.49厘的追蹤年股息率，市場預期集團今年全年每股派 25.74元，相等於 24.92厘的預測股息率，較過去 5年平均股息率 1.67厘為高。

東方海外(0316)於今年7月26日至12月15日期間的資金流狀況。（圖1）

東方海外國際的機構投資者持股比率為5.11%，並於今年7月25日至12月15日期間的股價共錄得13.92%的跌幅，不過，期間未有資金流出，反而共錄得7.82 億港元的資金流入(見圖1)，當中大戶佔其中的5.62 億港元，而散戶則佔當中的2.2 億港元。而同期，大戶投資者的坐貨比率最高曾升上27.11%，最低則跌至 -6.65%，其後已由氐位反彈至上周五的6.16%，反映出資金流動力正在改善之中。

至於股價自今年8月11日升上最高位見129.19元水平後持續回落，持續受制於50天的阻力，令到走勢一直維持在一浪低於一浪的辋況，不過，即使近日股價再度下跌，亦未有令到9天RSI跌穿30水平，反映出股價的技術走勢已有明顯的轉強。加上在過去一段時間內，持續錄得資金流入下，反映投資者並不看淡集團的前景，若果按高位129.19元跌至最低位91.70元後開始反彈，並已升破50天線阻力後，股價有望已經見底，投資者可以在103元水平買入東方海外，至於股價有望迈企回升，更可以按整個跌浪總跌幅的61.8%作出反彈，上望115元，若果股價再跌穿20天線則要先行沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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