瑞聲科技(2018)破位後仍有動力推高　技術上望28.8元｜彭偉新

瑞聲科技的主要業務以設計、生產及銷售手機元件予多個國際手機品牌，集團通過四個業務部門展拓業務，包括光學業務部門、聲學業務部門、電磁傳動/精密結構件業務部門和微機電系統（MEMS）業務部門。集團的主要產品包括聲學產品、電磁傳動及精密結構件、光學產品和微機電系統器件，由於產品的能滿足客戶的品質及供貨量需求，已成為了多個國際手機品牌的主要供應商。



集團過去5年的平均Beta值為 1.51，系統性風險高於大市，主要是過去幾年經濟放緩令到手機市場的增長放緩，而且在整體手機出貨量下跌，令到行業的競價轉為激烈，令到瑞聲科技的整體股價持續走弱。股價在過去52周最高位曾見 24.1 港元，而最低位則曾見 12.86港元。不過，近日由於手機的整體出貨量回升，而且更較市場預期為佳，加上各手機品牌均推出其旗艦級產品，令到瑞聲的股價已由低位作出反彈，股價於過去52周累計上升 39.51%，股價表現跑贏標普500指數 15.9%，更跑贏恒指超過兩成。以現價 24 港元計，瑞聲科技的股價較50天線高出 35.61%，另外，現價亦較200天線高出 40.64%，走勢已轉為非常之強。

雖然市場對集團今個財年的全年盈利預測會較弱，主要是上半年的業績出現較明顯的弱勢，相信會倒退 14.9%，不過，隨著整體的手機需求回升，下一財年的盈利預測則會增長 73%，另外，集團之前的5年年複合盈利為倒退 31.22%，但之後的 5年年複合盈利增長為 33.91%。因此，股價近日的強勢，主要是反映集團的整體前景轉強。以現價計，相等於過去12個月的追蹤市盈率約 26.6倍，但市場給予集團的預測市盈率為24.6倍，較追蹤市盈率為低。主要是市場預期集團未來年的市盈率增長率達到0.61倍，而市賬率則為 1.22倍，因此，整體估值仍然屬於合理水平。

瑞聲科技 (2018) 於今年7月26日至12月18日期間的資金流狀。（圖1）

瑞聲科技過去一年的派息比率為 27%，而集團今個財年已派發 0.11元的追蹤年股息，相等於 0.45厘的追蹤年股息率，另外，市場預期集團今年全年每股派 0.12元，相等於 0.5厘的預測股息率，較過去5年平均股息率2.01厘為低。雖然整個息率並不吸引，不過由於行業有轉勢的機會，加上市場仍然繼續看好集團未來的發展，所以隨著行業有望好轉，瑞聲科技的整體估值有望得到提升。

瑞聲科技的機構投資者持股比率為17.44%，股價於今年7月25日至12月18日期間共錄得41.63%的升幅，期間，更合共錄得14.36 億港元的資金流入(見圖1)，當中大戶佔其中的12.01 億港元，而散戶則佔當中的2.35 億港元。另外，期間大戶投資者的坐貨比率最高曾升上113.57%；而最低則跌至-8.05%，上日則已由低位回升至11.4%，有望進一步上升下，能帶動整個走勢維持上升的局面。特別是北水在瑞聲科技的持股比重再度回升，並由近期在9月底最低位4.6%回升上昨日的6.89%(見圖2)，反映北水看好瑞聲科技的走勢。

瑞聲科技 (2018) 於今5月底至今整體北水持倉比重的變化。（圖2）

至於瑞聲的技術走勢方面，亦預期有進一步的上升空間，尤其是股價自今年1月升上最高位22.70元見頂後，走勢便持續回落，並形成了一浪低於一浪，更最低跌至12.86元後才能見底，而且9天RSI亦早在今年6月時見底，並形成了一底高於一底走勢，令到RSI與股價形成了牛背馳的見底走勢。隨著股價逐步由低位反彈，更成功收復20天線及50天線阻力，股價已推動20天線向上突破50天線，並形成了黃金交叉，反映股價在12.86元水平已形成見底(見圖3)，股價持續上升，更已成功收復100%之前的跌幅，若果按股價之前的跌浪總跌幅，以黃金比率1.618倍作為技術反彈目標，股價有望向上升至28.8元水平，建議投資者可以在24元水平買入，至於股價一旦跌穿22.70元，則要先行沽出止蝕離場。

瑞聲科技 (2018) 股價自去年10月起的日線圖走勢。（圖3）

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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