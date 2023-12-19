國泰11月載客量按年升210%　12月恢復返往新西蘭基督城航班

國泰（0293）指出12月迎來香港重新全而對外開放後首個聖誕假期，樂見旅遊需求保持強勁，並於月內恢復往返新西蘭基督城航班，為公司疫後首次重啟季節航班服務。同時預告在從明年3月31日起，將於返往紐約航線的CX 830及CX 831航班上，恢復頭等艙服務。



公司亦表示﹕「貨運方面，12 月的前景令人鼓舞。我們預計需求在年底的假期前將一直保持強勁。」

公司又指出今年11月載客量為163.31萬人次，按年增加210%，月內收入乘客收入千米數按年升148.2%，乘客運載率增加2.1個百分點至80.5%。公司亦表示上月可用座位千米數增加141.9%。今年首11個月整體載客人次按年增加709.2%，可用座位千米上升393.2%，收入乘客千米數升499.7%。

上月貨運量按年增逾2成

貨運方面，國泰指出於11月份運載12.39萬公噸貨物，較去年同月增加20.3%。月內貨物收入噸千米數按年增加14.2%，運載率下跌5.8個百分點至 61.1%，而可用貨物噸千米數則按年增加25.1%。在今年首11個月，載貨量較去年同期增加19.5%，可用貨物噸千米數增加 64.2%，而貨物收入噸千米數則上升43.6%。

顧客及商務總裁劉凱詩表示:「11 月普遍為旅遊淡季。在感恩節前後，往返美國的航班需求下降，商務及休閒旅行需求均有所減少。此外，由於香港上月沒有公眾假期，由香港前往世界各地的休閒旅遊需求也略為回順。儘管如此，月內一些航線仍表現理想。例如在印度排燈節期間，前往當地的需求強勁。另外，各國遊客前赴日本欣賞秋葉美景，亦帶動相關航線的需求。