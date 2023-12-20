中信股份(0267)業務分散　股價已見底重新回升｜彭偉新

中信股份於上個交易日以 7.38 港元收市，全日只下跌 0.01 港元，跌幅為 0.14%，相對大市的表現已屬偏好。尤其是集團過去5年的平均Beta值為 0.82，系統性風險低於大市，令股價一直未完全跟足恒指的跌幅。其股價在52周最高位曾見 10.86 港元，而最低位則曾見 6.53港 元，股價於過去52周累計下跌 5.98%，由年初至今計算，股價表現雖然跑輸標普500指數 29.47%，不過，表現則較恒指的表現為佳，跌贏差不多低於恒指超過11%。以現價 7.38 港元計，中信股份的股價更較50天線高出 4.56%，不過，現價則較200天線低 13.55%，反映出股價短線已跑贏其中線走勢。而且更隨著股價一步步收復20天線及50天線，更利好的技術走勢亦開始重現。



市場對集團今個財年的全年盈利預測會倒退 5.4%，主要是受到內房板塊的拖累所影響。不過，由於市場開始回穩，令到集團下一財年的盈利預測則會增長 7.3%，另外，集團之前的5年年複合盈利為增長 1.88%，之後的 5年年複合盈利增長為 3.84%。基本面上亦會出現好轉的機會。以現價計，相等於過去12個月的追蹤市盈率約 3.3倍，由於集團本身是以綜合型股份，令到股價與資產價值有較大的折讓，令到市賬率只有 0.31倍。

集團在過去一年的派息比率為 29%，而集團今個財年已派發 0.61元的追蹤年股息，相等於 8.28厘的追蹤年股息率，市場預期集團今年全年每股派 0.65元，相等於 8.76厘的預測股息率，較過去 5年平均股息率 6.14厘為高，因此，單以收息的角度去看，現價買入中信股份的值博比率仍然很好。

中信股份 (0267) 於今年7月27日至12月18日期間的資金流狀況。（圖1）

中信股份的機構投資者持股比率為3.85%，並於今年7月27日至12月18日期間的股價共錄得13.45%的跌幅，不過，期間未有錄得資金流走，反而仍共錄得0.37 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的0.03 億港元，而散戶則佔當中的0.34 億港元。不過，期間大戶投資者的坐貨比率最高曾升上7.97%；而最低則跌至-4.86%，而到上個交易日則回升上2.34%水平。

中信股份的股價於今年5月曾最高升上10.86港元後見頂，形成了一枝較長的上影線走勢，反映高位的壓力較高，主要是因為股價升破了開市水平10.54元後已升至不合理水平，所以股價即時見頂及持續進行回調，股價以一底低於一底的圤雠向下跌至今年10月兩次試6.53元水平後，走勢終於成回穩，而且隨著股價向好，9天RSI亦早已在8月時見底，更見一底高於一底的走勢，與股價形了RSI牛背馳見底型態。而股價在低位徘徊多時後，於11月終於成功升破20天線及50天線後，股價已形成了上升走勢，更在上日成功升破100天線阻力，預期股價仍然有望繼續上升。投資者可以7.35港元買入，只要股價未有失守50天線的話，整體上升的走勢亦未有見頂。投資者可以把整個跌浪總跌幅的38.2%作為首個目標，股價可以上望8.10元，至於股價一旦失守50天線請即時沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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