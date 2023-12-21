油價回升助力　中海油(0883)有望重返14元｜彭偉新

中海油的主營業務包括海上及陸上原油和天然氣的勘探、生產及銷售，集團可以分為三個主要經營分部，包括從事常規油氣業務、頁巖油氣業務、油砂業務和其他非常規油氣業務的勘探及生產部；從事原油轉口貿易業務的貿易業務部；以及從事總部管理、資金管理以及研究開發等業務的公司業務部，集團的主要業務分佈在中國、加拿大、美國、英國、尼日利亞以及巴西等地。集團於今年首6個月的營業額為1920.6億元人民幣，較去年同期減少5%，而純利亦較去年同期減少11.3%至637.6億元人民幣，主要是平均油價較去年同期為低，雖然今年下半年的整體油價平均仍然低於去年同期水平，對於今年下半年的整體業績推動未會帶來較正的作用，不過，隨著以哈衝突引發中東地區政局緊張，對明年上半年會有支持作用，因此，相信會支持中海油的盈利增作。



中海油上日以 12.44 港元收市，全日上升 0.08 港元或 0.65%，集團過去5年的平均Beta值為 0.9，系統性風險稍為低於大市。股價於過去52周累計上升 25.87%，股價表現跑贏恒指超過三成，以現價 12.44 港元計，中國海洋石油的股價較50天線低 3.7%，但現價亦較200天線低 0.76%。以現價計，相等於過去12個月的追蹤市盈率約 4.1倍，另外，市場給予集團的預測市盈率為4.2倍，較追蹤市盈率為高。因此，即使走勢已較大市表現為佳，但未有降低中海油的上升空間，尤其是近日油價已由70美元以下水平重返73美元以上水平，成為支持中海油股價的重要原因。

中國海洋石油過去一年的派息比率為 45%，而集團今個財年已派發 1.2元的追蹤年股息，相等於9.69厘的追蹤年股息率，雖然油價回落令到集團的整體利潤受到影響，不過，由於中海油的手頭現金非常充裕，市場預期集團今年全年每股派 1.18元，相等於 9.55厘的預測股息率，較過去 5年平均股息率 6.94厘為高。

市場約有16位分析師對中海油有研究的覆蓋，目標價分佈於9元至23元之間，而目標價的平均值為16.38元，較現價仍然有31%的上升空間，尤其是市場對中海油的評價仍然較為正面，包括集團的資產負債表處於非常健康的水平、而股價的升幅較同行業為低、市場預期集團今年仍然可以錄得較強的盈利紀錄，以及相信集團對股東的派送會維持慷慨，因此，相信股價在現水平仍然處於估值偏低的情況。

至於以10個市場慣常使用的定價模型作為計算中海油的合理價值下，合理價值由最低16.3港元(市帳率倍數)至最高24.47港元(DDM穩定成長模型)，而平均值亦有19.59港元，較現價12.44港元仍然有超過50%的上升空間。投資者可以在現水平買入，暫時以之前頂部阻力14.00港元為目標，至於股價一旦失守之前低位11.88元則宜先行沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。