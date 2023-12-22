同程旅行(0780)受惠出行人數回升及春運　估值有望反彈｜彭偉新

同程旅行的主要業務是提供線上旅遊產品與服務，集團主要從事交通票務服務、住宿預訂服務，而交通票務服務主要包括機票及火車票預訂、銷售旅遊保險及其他交通相關服務。至於住宿預訂服務主要提供住宿預訂服務。另外，集團亦有經營其他服務，主要包括景點門票、配套增值使用者服務及廣告服務。



同程旅行於上個交易日以 14.48 港元收市，全日上升 0.06 港元或 0.4%。集團過去5年的平均Beta值為 0.66，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 20.4 港元，而最低位則曾見 13.12港 元，股價於過去52周累計下跌 22.72%，由年初至今計算，股價表現跑輸標普500指數 47.47%，同時亦跑輸恒指及國指，主要是市場對內地居民出行的預期未有如預期般出現報服式的反彈。以現價 14.48 港元計，同程旅行的股價較50天線低 1.53%，另外，現價亦較200天線低 13.58%，反映整體估值仍然處於低位，有望見到股價能作進一步的反彈。

以現價計，相等於過去12個月的追蹤市盈率約 50.8倍，市場給予集團的預測市盈率為11.9倍，較追蹤市盈率為低。主要是市場預期集團未來年的市盈率增長率達到1.19倍，而市賬率則為 1.72倍。由於市場預期集團仍然未會作出股息的派發，令到市場未有集團的預測股息率。至於股價現水平仍然低於23位分析師的目標價平均值22.13港元約21%，若果股價能按該水平作出反彈，股價升幅可以達到27%。

同程旅行 (0780) 於今年7月31日至12月20日期間的資金流狀況。（圖1）

同程旅行的機構投資者持股比率為26.32%，並於今年7月31日至12月20日期間股價共錄得23%的跌幅，不過，暫時未見有大量資金流走，而且在該段期間，共錄得1.34 億港元的資金流(見圖1)，當中大戶佔其中的0.26 億港元，而散戶則佔當中的1.05 億港元，反映仍然有。期間，大戶投資者的坐貨比率最高曾升上12.4%；而最低則跌至-4.99%，而到12月20日當日則為-1.08%。雖然大戶的坐貨比率跌至負1.08%，反映資金流動力已開始轉好。

股價自今年7月底及80底兩次升上19.04港元後，走勢在失守20天線及50天線後，便持續回落，更最低跌至12月11日的低位13.12港元才開始作出反彈。暫時股價仍然在低位徘徊當中，走勢要出現轉勢，必須要見股價成功升破50天線14.64港元水平，只要能升破該水平，整個走勢有望轉強，尤其是股價自8月持續形成一浪低於一浪走勢後，反而9天RSI形成了一底高於一底的RSI牛背馳走勢，只要股價能升破50天線，有助確認上周低位13.12港元為今次跌浪的底部，若果整個回吐跌幅的61.8%作為反彈目標，股價可以上望17.00港元，至於股價再度跌穿12月11日低位13.12港元的話，則要行沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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