美股｜市場憧憬聯儲局提前減息　道指收市升159點　油價漲逾2.5%

市場維持憧憬聯儲局將提前減息，美股主要指數連漲8星期後，周二（26日）在長假期後復市再度上揚，道指收市升159點。



道指收市報37,545.33點，升159.36點或0.43%；標指報4,774.75點，升20.12點或0.42%；納指報15,074.57點，升81.60點或0.54%。

其中，英超曼聯因億萬富翁拉傑夫（Jim Ratcliffe）收購25%股份，股價上漲3.43%。另以色列宣布批准Intel在該國投資250億美元開設新晶片工廠，令該公司股價升5.21%。

由於中東衝突加劇對供應的憂慮，國際油價於周二（12月26日）上漲，紐約原油期貨每桶收報75.57美元，升2.01美元或2.7%。倫敦布蘭特期油收報81.07美元，升2美元或2.53%。

金價上升，紐約期金收市報每盎司2069.8美元，較前一個交易日升0.7美元，升幅為0.03%。 市場分析認為，美元指數下跌是當天金價上漲的主因。

美匯指數一度回落0.25%至101.45；歐羅曾升0.32%，報1.1049美元；日圓最多跌0.21%至142.63兌每美元。