美股聖誕行情提早數月上演　明年還有戲可唱？｜伽羅華

臨近年尾，滿以為基金經理放大假，升到爆缸的美股終於可以在聖誕節歇一歇，豈料聯儲局送上大禮，不但不加息，還預告明年可能減息3次，每次減25個基點，儘管部分聯儲官員撲出來為減息預期降溫，但美股升勢一發不可收拾，標指只差1%就創歷史新高4,797，令筆者預計明年初的一波行情提早在聖誕上演。

美國上周五公布11月整體PCE核心通脹指數，按年升2.6%，低於市場預期的2.8%，創下兩年半新低，PCE物價指數是聯儲局最重視的通膨脹指標，美國通脹持續降溫，且幅度比市場預期來得大，無疑強化市場對明年3月美國開始減息的預期心理。

今年美股牛市來得有點違背常理，最蹺蹊的是聯儲局主席鮑威爾一番鴿派言論，他說基準利率「可能達到或接近高峰」。隨着通脹下降，利率過高，「擔心堅持貨幣緊縮對經濟會造成不必要的傷害，該局不希望犯上這樣的錯誤」，與他在11月說對通脹回歸2%目標沒有信心，變臉之快令人擔心明年初鮑主席又要轉軚。

今年美股牛市來得有點違背常理，最蹺蹊的是聯儲局主席鮑威爾一番鴿派言論。（Reuters）

鮑老早幾個月就提醒減息 細思極恐

理論上，聯儲局是最快及全面掌握美國經濟數據的機構，究竟發生那些財金大事件，勞動聯儲局大老爺們早幾個月就預告美國減息，值得大家細味。

今年初俄烏戰爭膠著，美股受AI技術突破帶動上升，已經令人意外，華爾街就當自己偶然睇錯市，對於下半年美股走勢，普遍認為屬上落市格局，至少第三季來說亦是如此，10月下旬爆發哈馬斯恐襲以色列，中東戰雲密布，油價蠢蠢欲動，眼見通脹高踞難下，大家擔心落入臨尾香的結局。

然而，美股受幸運之神再度眷顧，最新戰況顯示恐怖組織哈馬斯幾被消滅，中東烽火未見擴大，原油供應鏈也未受太大干擾，紐約期油每桶一度跌穿70美元，為緩解美國通脹打下一定基礎，只是也門叛軍胡塞組織近日連續攻擊紅海商船，導致油價回升至74美元以上。

受到胡塞組織軍事行動的影響，全球頭十大航運巨頭中有七家已繞道非洲南端的好望角，目前全球約12%的貿易（包括30%的貨櫃量）透過該運河運輸，然後流經紅海和曼德海峽，初步估計，總共有價值350億美元的貨物移出蘇伊士運河的航道，其對環球航運市場的影響至巨。

需要觀望胡塞軍事行動影響

蘇伊士運河是國際重要航道之一，它不但大大縮短歐亞兩洲的航行距離，而且是美國東岸與亞洲的快通道，避走蘇伊士運河至其他航道，意味航程更長，意味運輸成本上升，而且交貨期延後，首當其衝的是航運費用及海事保險已經即時加價，若事件持續惡化，就算油價不大升，貨運成本亦會推高商品成本，間接令通脹惡化。

美國近日已宣布成立十國聯盟，組建保謢紅海商船的新部隊，油價暫時回穩，美股升勢亦未受太大影響，但局勢發展有待觀望。

以巴戰爭／胡塞武裝：Newly recruited fighters who joined a Houthi military force intended to be sent to fight in support of the Palestinians in the Gaza Strip, march during a parade in Sanaa, Yemen December 2, 2023. (REUTERS)

就如筆者之前說過，下半年美股有驚無險到達高峰，標指上周五收報4,754，距離4,778僅一步之遙，有違常規的牛市殺到，令沽空者損失慘重。雅虎財經引述S3 Partners數據顯示，今年美股沽空者損失約1,780億美元，繼2021年後沽空機構再次栽上大跟頭。

今年沽空者慘輸1,780億美元

受美國貨幣政策驟變的影響，美股如坐過山車，2021年仍是零息時代，美股由頭至尾都是牛氣衝天，標指全年升27%，當年底高見歷史高位4,797，華爾街沽空機構全年累計慘輸（包括帳面虧損）1,505億美元，去年初美股轉弱，標指9月標指跌穿3,600關，沽空者嘗到甜頭，但今年美股受AI技術突破帶動，沽空者幾乎由年頭輸到年尾，尤其是第四季輸到貼地。

今年迄今，標指累升達24.3%，有一半升幅是11月之後，今輪美股行情主要年尾發力，納指今年累升44.3%，成為沽空機構主要的葬身之地，虧損最多的是沽空納指六家最大科企，六家科企分別為蘋果公司、微軟、阿馬遜、Meta、Tesla及Nvidia。

在納斯達克100指數中，七雄市值今年共增加3.35萬億美元，其餘93隻的市值增加6,350億美元。然而，隨着鮑威爾放鴿，最新經濟數據強化人們對明年初減息的預期，沽空者被夾倉已不單單來自納指最大科網巨頭，就連一些小公司亦成為沽空者的噩夢。

小科企股價發力 沽空者慘被夾倉

過去一個月，兩隻被市場嚴重低估的血管神經網絡分析儀公司Carvana及商業移動數據平台Affirm突然發力，單月勁升超過75%。S3 Partners數據顯示，Carvana的空倉上月虧損22.5億美元，Affirm的空倉虧損近15億美元。

在美國強勁經濟的基調下，美國人對美股看法前所未有地樂觀。美國經濟諮商會上周二發布的新數據顯示，消費者在兩年多的時間裡對股市的前景沒有這麼樂觀。報告顯示，37.4%的受訪者預計2024年股市將會上漲，高於11月的32.9%。這標誌著股市自2021年7月以來的最高樂觀水準。

綜觀美股近百年歷史，大牛市與大熊市往往從人們不曾預測的情況下掩至，2021年美股大升，2022年美股大冧，今年美股牛市又來得詭異，現在華爾街基本上沒有人敢看淡美股了，美國經濟可能真的強勁，但環顧全球並非處處樂土，尤其是歐洲、中東及中國的經濟都不容樂觀，所以投資者看好美股之餘，亦不忘留些現金，以備進可攻、退可守的策略需要。

【財經專欄】大盤漫談．伽羅華

資深財經傳媒人，多年來見證金融市場蛻變，在即食資訊年代，堅持深入調研和理性分析，現以自由人身份從事商業諮詢工作。

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