美股聖誕行情提早數月上演　明年還有戲可唱？｜伽羅華

臨近年尾,滿以為基金經理放大假,升到爆缸的美股終於可以在聖誕節歇一歇,豈料聯儲局送上大禮,不但不加息,還預告明年可能減息3次,每次減25個基點,儘管部分聯儲官員撲出來為減息預期降溫,但美股升勢一發不可收拾,標指只差1%就創歷史新高4,797,令筆者預計明年初的一波行情提早在聖誕上演。

美國上周五公布11月整體PCE核心通脹指數,按年升2.6%,低於市場預期的2.8%,創下兩年半新低,PCE物價指數是聯儲局最重視的通膨脹指標,美國通脹持續降溫,且幅度比市場預期來得大,無疑強化市場對明年3月美國開始減息的預期心理。

今年美股牛市來得有點違背常理,最蹺蹊的是聯儲局主席鮑威爾一番鴿派言論,他說基準利率「可能達到或接近高峰」。隨着通脹下降,利率過高,「擔心堅持貨幣緊縮對經濟會造成不必要的傷害,該局不希望犯上這樣的錯誤」,與他在11月說對通脹回歸2%目標沒有信心,變臉之快令人擔心明年初鮑主席又要轉軚。

理論上,聯儲局是最快及全面掌握美國經濟數據的機構,究竟發生那些財金大事件,勞動聯儲局大老爺們早幾個月就預告美國減息,值得大家細味。

今年初俄烏戰爭膠著,美股受AI技術突破帶動上升,已經令人意外,華爾街就當自己偶然睇錯市,對於下半年美股走勢,普遍認為屬上落市格局,至少第三季來說亦是如此,10月下旬爆發哈馬斯恐襲以色列,中東戰雲密布,油價蠢蠢欲動,眼見通脹高踞難下,大家擔心落入臨尾香的結局。

然而,美股受幸運之神再度眷顧,最新戰況顯示恐怖組織哈馬斯幾被消滅,中東烽火未見擴大,原油供應鏈也未受太大干擾,紐約期油每桶一度跌穿70美元,為緩解美國通脹打下一定基礎,只是也門叛軍胡塞組織近日連續攻擊紅海商船,導致油價回升至74美元以上。

受到胡塞組織軍事行動的影響,全球頭十大航運巨頭中有七家已繞道非洲南端的好望角,目前全球約12%的貿易(包括30%的貨櫃量)透過該運河運輸,然後流經紅海和曼德海峽,初步估計,總共有價值350億美元的貨物移出蘇伊士運河的航道,其對環球航運市場的影響至巨。

需要觀望胡塞軍事行動影響

蘇伊士運河是國際重要航道之一,它不但大大縮短歐亞兩洲的航行距離,而且是美國東岸與亞洲的快通道,避走蘇伊士運河至其他航道,意味航程更長,意味運輸成本上升,而且交貨期延後,首當其衝的是航運費用及海事保險已經即時加價,若事件持續惡化,就算油價不大升,貨運成本亦會推高商品成本,間接令通脹惡化。

美國近日已宣布成立十國聯盟,組建保謢紅海商船的新部隊,油價暫時回穩,美股升勢亦未受太大影響,但局勢發展有待觀望。

以巴戰爭/胡塞武裝:Newly recruited fighters who joined a Houthi military force intended to be sent to fight in support of the Palestinians in the Gaza Strip, march during a parade in Sanaa, Yemen December 2, 2023. (REUTERS)