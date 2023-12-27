受惠核電需求回升　中廣核礦業 (1164) 有望升穿2蚊｜彭偉新

中廣核礦業是一家主要從事天然鈾貿易業務的公司，集團通過三個分部運營業務。天然鈾貿易分部從事天然鈾貿易業務。物業投資分部從事租賃業務。其他投資分部從事投資活動。股價於假期前一個交易日以 1.78 港元收市，全日上升 0.06 港元或 3.49%。集團過去5年的平均Beta值為 0.72，系統性風險低於大市，主要是股價經過去年及今年股價大致反覆後，股價於今年下半年有較強的走勢，與大市走勢完全逆轉，令到股份的市場風險相對較低。股兵在過去52周最高位曾見 1.79 港元，而最低位則曾見 0.78港元，而在過去52周股價曾累計上升 1.25倍，股價表現跑贏標普500指數 101.15%，亦明顯跑贏恒指超1.4倍。以現價 1.78 港元計，中廣核礦業的股價較50天線高出 18.43%，另外，現價亦較200天線高出 66.2%，短期走勢明顯較走強。

市場對集團今個財年的全年盈利預測會增長為 14.3%，另外，下一財年的盈利預測仍會增長 75%，另外，集團之前的5年年複合盈利為增長 7.38%，相信整體走勢在基本因素仍然會繼續向好。尤其是國際社會對於碳中和的時間表迫近下，短期仍然要繼續增加核電的發展，才有機會在未來10年抵銷因火電所額外排放的碳量，因此，相信未來幾年內地及海外國家仍然會繼續投資在核電設備中，有助拉升對天然鈾的質易業務。

以現價計，相等於過去12個月的追蹤市盈率約 41.8倍，另外，市賬率則為 4.04倍。以估值來計算，並不算十分便宜，不過，預期整體銷售回升有助降低整個估值。市場預期2023年的財年盈利只有6.04億港元，至於之後5個財年的平均銷售額可以達到57.4億港元，而同期的淨收入平均值亦會升上11.4億港元，反映除了銷售總額有較大的升幅外，毛利率甚至淨利率亦會有較明顯的上升

雖然中廣核礦業在過去一年未有派息，不過並非因為其集團的流動性有壓力，反而市場對集團的流動比率有較佳的預期，集團在過去5年的流動比率平均值為2.46倍，而過去12個月的流動比率仍然有1.5倍水平。若果以市場現有的6位分析師對中廣核礦業的目標價平均值1.86港元計算，現價仍然有4.5%的上升空間，不過若果整個股價在未來一年有機會調高整體估值來說，股價的上升空間應該仍然會較大。

中廣核礦業 (1164) 於今年8月01日至12月22日期間的資金流狀況。（圖1）

中廣核礦業)的機構投資者持股比率為24.18%，並於今年8月1日至12月22日期間的股價共錄得1.02倍的升幅，期間，共錄得3.25 億港元的資金流入(見圖1)，當中大戶佔其中的2.08 億港元，而散戶則佔當中的1.17 億港元。另外，大戶投資者的坐貨比率最高曾升上39.98%；而最低則跌至-6.02%，而到上個交易日當日已回升上8.96%，反映整體資金流動力有望作出轉強的走勢。

中廣核礦業股價於2021年9月升上1.53港元後見頂並持續回吐，最低曾跌至2022年5月24日見0.71港元後見底反彈，股價曾受制於38.2%、61.8%及100%的黃金比率反彈作為目標，不過，股價最終於今年11月17日向上破，並曾於上個交易日最高升上1.79港元，由於股價已成功收復100%的前跌浪總跌幅，因此，不排除股價可以向上升上整個跌浪總跌幅的1.618%，因此，股價可以向上望2.04港元，投資者可以在1.78港元水平買入，上望2.05港元，暫時以1.53港元作為回調止蝕水平。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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