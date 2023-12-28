濰柴動力(2338)獲資金重新流入　助股價重返50天線之上｜彭偉新

濰柴動力主要從事運輸設備的生產及銷售，集團主要業務包括汽車及關鍵部件、非汽車用發動機和其他部件的研發、製造及分銷業務，鏟車的生產業務和提供倉儲技術服務，另外，集團亦從事空氣淨化產品的研發、設計、銷售及保養業務、空氣淨化技術的轉讓及諮詢業務以及進出口貿易業務。濰柴動力於上個交易日以 12.90 港元收市，全日上升 0.12 港元或 0.93%。集團過去5年的平均Beta值為 1.12，系統性風險高於大市。52周高位曾見 14.88 港元，而最低則曾見 9.36港元，股價在過去52周累計上升 24.56%，表現與標普500指數相若，但則跑贏恒生指數接近40個百份點。



集團之前的5年年複合盈利為倒退 15.87%，不過，其後 5年的年複合盈利增長則會回升上 3.08%。以現價計，相等於過去12個月的追蹤市盈率約 12.4倍，市場給予集團的預測市盈率為10.8倍，較追蹤市盈率為低，另外，市賬率則為 1.32倍。濰柴動力過去一年的派息比率為 41%，而集團今個財年已派發 0.38元人民幣的追蹤年股息，相等於 3.5厘的追蹤年股息率，市場預期集團今年全年每股派 0.49元人民幣，相等於 4.3厘的預測股息率，較過去 5年平均股息率 3.28厘為高。

雖然以股息率計算，濰柴動力未算是吸引投資者的高息股，不過，由於市場預期在汽車市場仍然以較快的增長速度發展，有助提升集團的整體盈利。現時共有13位分析員對濰柴動力有進行覆蓋，而目標價由12港元至19港元不等，而目標價的平均值為15.96港元，仍然較現價高約23%。另外，若果以15個常用的財務計價模型作為計算濰柴動力的公允值，平均值為19.53港元，較現價更有超過50%的上升潛力。以現價 12.90 港元計，濰柴動力的股價較50天線低 0.74%，不過，現價則較200天線高出 9.9%，因此，集團的現價仍然偏低，股價仍然有較大的上升空間。

濰柴動力(2338)於今年8月04日至12月28日期間的資金流狀況。（圖1）

濰柴動力的機構投資者持股比率為79.35%，並於今年8月2日至12月27日期間的股價共錄得15.8% 的升幅，而同一期間，共錄得5.39 億港元的資金流入(見圖1)，當中大戶佔其中的4.3 億港元，而散戶則佔當中的1.09 億港元。另外，大戶投資者的坐貨比率最高曾升上18.44%，其後最低則跌至 -10.7%，不過，以昨日計算，則已返回2.31%，反映整體資金流動力有改善的情況。

至於濰柴動力的股價於今年8月曾跌至最低位見9.36港元後見底反彈，同期的9天RSI亦由低於30水平反彈，而股價持續反彈下，成功升破所有的移動平均煌阻力，更一直升上最高位見14.88港元後見頂，股價雖然在持續回吐下，失守20天線，更一度失守50天線，不過，股價在12月22日跌至最低位12.62港元後開始見底，更在9天RSI由30水平反彈下，反映股價已有見底的跡象，加上以合理價作為反彈的目標，現水平有望先行作出反彈，並以之前高位14.88港元作為回升目標，投資者可以在12.90港元水平買入，上望14.80港元，至於股價一旦在收市時失守上日低位12.60港元則要先行沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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