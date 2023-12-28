內地工業生產指數跌幅收窄　有助中石油(0857)走勢回升｜彭偉新

內地在周三公佈了由年初至今的工業生產指數雖然仍然下跌4.4%，不過，較11月份公佈的數值跌7.8%獲利改善，反映單計12月份內地的工業生產指數回升，令到年初至今的指數得到反彈，有助市場對內地原材料的需求回升外，亦有助帶動原材料價格回升，尤其是油價近日回落後，法改委已連續多次調低成品油的價格，對以同時擁有上、中及下游業務的中石油帶來稍為負面的影響，而股價亦因而受壓，由9月份高位6.05元反覆回落，並向下跌穿了10天至100天均線的技術支持，更一度向下跌穿250天線水平，最低見過4.73港元。不過，隨著內地工業生產指數回升，有望可以帶動內地對原油至成品油的整體需求回升。



中國石油在上個交易日以 5.13 港元收市，全日上升 0.18 港元或 3.64%。集團過去5年的平均Beta值為 0.85，系統性風險低於大市，主要是受到油價由2020年低位反彈所帶動。至於過去52周最高位曾見 6.05 港元，而最低位則曾見 3.51港元，52周累計上升 37.12%，股價表現跑贏標普500指數 11.44%，更跑贏恒指超過50個百份點。以現價 5.13 港元計，中國石油股份的股價較50天線低 0.27%，另外，現價亦較200天線低 3.98%，反映股價暫時仍未有估值過高的情況，令到中石油的股價有望作出更明顯的上升動力。

集團在本季度的盈利增長為5.6%，而下一季度的盈利增長為3.8%，市場對集團今個財年的全年盈利預測會增長為 12.1%，不過，下一財年的盈利預測則會倒退 2%，主要是預期油價仍未有太明顯的上升。另外，集團之前的5年年複合盈利為增長 34.27%，但其後的 5年年複合盈利倒退 6.67%。不過，該等預測或會在油價有望在以色列與哈馬斯的衝突會有進一步延長的機會，令到油價可能會維持反彈，並有機返回80美元以上水平，拉動中石油的整體盈利回升。

以現價計，相等於過去12個月的追蹤市盈率約 5.1倍，市場給予集團的預測市盈率為5.5倍，較追蹤市盈率為高。集團現時的市賬率只有 0.58倍，估值仍然屬於偏低水平。中國石油股份過去一年的派息比率為 50%，而集團今個財年已派發 0.43元的追蹤年股息，相等於 8.69厘的追蹤年股息率，市場預期集團今年全年每股派 0.47元，相等於 9.53厘的預測股息率，較過去 5年平均股息率 6.05厘為高。市場對中石油的投資前景有非常好的評價，主要包括集團在過去3年間連續調高股息率、另外，集團的每股盈利維持穩定增長，加上市場共有15位分析師對中石油有作出研究，目標價中位數為6.72元,仍然較現價高出31%。至於利用15個財務計價模型去推算，中石油的合理價值平均值為7.68元，高出市場價超過49%。

中國石油 (0857) 於今年8月02日至12月27日期間的資金流狀況。（圖1）

中國石油的機構投資者持股比率為34.72%，股價於今年8月1日至12月22日期間的共錄得8.39%的跌幅，而且錄得少量的資金流走，期間共錄得1.21 億港元的資金流出，主要仍然是散戶投資者錄得2.45億港元的資金流走(見圖1)，但大戶投資者仍然錄得1.24億港元的資金流入。而同一期間，大戶投資者的坐貨比率最高曾升上9.07%，其後最低跌至-10.15%，但到12月27日已回升至1.30%，反映整體的資金流動力已稍為改善，只要市場繼續有利好中國石油的消息支持，相信資金流入的動力會繼續得到改善。

至於股價走勢方面，中石油股價於去年10月低時曾一度跌至最低位2.95元後便持續穩定回升，至今年9月三次升上6.00元以上水平後走勢開始回落(見圖2)，並在股價向下跌穿20天及50天線後，股價持續回落至12月中見4.74元水平，剛好失守整個升浪總升幅的38.2%回調目標後，走勢又再作出反彈，更在上日以大陽燭向上升破20天線及250天線，更收復原本已失守的38.2%回調目標，預期股價可作出更大的反彈，尤其是9天RSI剛好升破70，有助股價作更大的反彈，又甚至可以借助油價有回升的機會而向好，投資者可以在5.10元水平買入，預期股價可以完全收復今次自6.00元開始的跌幅，上望6.00元，至於股價一旦失守之前低位4.72元的話，則最好先行沽出止蝕。

中國石油 (0857) 於去年10月06日至今年12月27日期間的資金流狀況。（圖2）

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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