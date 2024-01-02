恒大汽車瀉近17%　指向紐頓集團發新股及作債轉股協議已失效

恒大汽車（0708）去年8月發出公告，指擬引入紐頓集團，公司於周一（1日）表示，該協議已於去年12月31日失效。

受消息拖累，恒大汽車早段瀉16.7%，最新報0.425元。



公司指出誠如債轉股公告及紐頓集團股份認購公告所披露，紐頓集團股份認購協議及債轉股認購協議各自的截止日期為2023年12月31日。該公司向股東及潛在投資者匯報最新情況，紐頓集團股份認購協議及債轉股認購協議的訂約方並未同意延長截止日期。因此，紐頓集團股份認購協議及債轉股認購協議已於2023年12月31日失效。

不過恒大汽車亦指出，紐頓集團股份認購協議及債轉股認購協議的訂約方以及若干利益相關方一直並將繼續就修訂擬議交易及債轉股之若干關鍵條款進行磋商。倘紐頓集團股份認購協議及債轉股認購協議之修訂獲落實，公司及相關訂約方將在需要時遵守收購守則規則31.1。公司將作出每月公告，直至公佈進行擬議交易及債轉股（根據訂約方磋商修訂）的確切意圖或決定不進行擬議交易及債轉股為止。

恒大汽車表示，將於需遵守收購守則及上市規則時候作出進一步公告。