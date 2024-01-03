深圳國際(0152)估值長期低水‎ 上望8.20元｜彭偉新

深圳國際的主要事務為投資收費公路，集團主要業務可以分為兩個部份，其中，收費公路及大環保業務部份，主要是從事收費公路業務的開發、經營及管理，另外，亦有從事風力發電機設備銷售業務、餐廚垃圾處理項目建設業務及風力發電站運營業務。另一業務為物流業務，主要是從事物流園區的建設、運營和管理，主要包括物流中心和綜合物流港。該分部更提供第三方物流服務、物流信息服務、金融服務、港口及其他相關服務。



深圳國際於2024年首個以 6.74 港元收市，全日上升 0.16 港元或 2.43%。52周最高位曾見 8.28 港元，而最低位則曾見 4.37港元，股價於去年共累計下跌 14.1%，表現跑輸標普500指數 38.83%，但與恒生指數走勢相若。以現價 6.74 港元計，深圳國際的股價較 50 天線高出 17.86%，另外，現價亦較 200 天線高出 7.37%，反映股價走勢短期已強於其中、長線的走勢。

市場對集團2023財年的全年盈利預測會增長為1.16倍，主要是之前的基數較低所引致，而2024財年的盈利預測仍會增長 19.7%，另外，集團過去 5 年的年複合盈利為增長 12.49%，而之後的 5 年的年複合盈利增長為 24.28%，反映整體盈利在未來有進一步加快的預期。深圳國際之前的派息比率為 80%，2022年的財年派發股息0.257港元，市場預期集團2023年全年會繼續每股派 0.26 元，相等於 3.91 厘的預測股息率，較過去 5 年平均股息率 2.7 厘為高。

深圳國際於2023年8月07日至同年12月29日期間的資金流狀況。（圖1）

按現有的4位有覆蓋深圳國際業務的分析師，他們一致地認為深圳國際的估值大約值9.70港元，較現價高出44%，至於按12個財務計價模型的估值，深圳國際的合理價值由2.99港元至12.59港元不等，而12個計價模型的平均值則為8.87港元，因此，股價相比起公允值的折讓亦達到25%。因此，股價在經過長期被低估下，有望在資金重新看好下，股價可以逐步升近目標價水平。

至於資金流分析方面，深圳國際(0152)的機構投資者持股比率為16.36%，並於2023年8月7日至2023年12月29日期間的股價共錄得2.9%的升幅，而在同一期間，共錄得4.75 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的3.31 億港元，而散戶則佔當中的1.44 億港元。另外，大戶投資者的坐貨比率最高曾升上28.39%後回落，而最低則跌至 -8.81%，不過在上一個交易日已升返27.48%，反映在過去的兩個月期間，資金流的動力已逐步回穩並有望為股價帶來更大的推動力。

至於北水持有深圳國際股份的比率在過去一年持續上升，由去年6月低寺只有6.43%持續攀升上去年12月底的12.35%，持倉增幅接近6個百份點，尤其是在過去兩個月北水的持倉比率，更由9.42%增加至12.35%，增幅達到2.93個百份點，反映北水投資者正持續增加深圳國際，相信是看好股價前景的主要證據。

深圳國際於2023年6月底至同年12月底北水持倉比率變化。（圖2）

深圳國際股價於去年1月曾最高升上8.28港元見頂後，便持續由高位回調，失守所有的移動平均線支持後，最低於去年10月跌至只有4.37港元才開始有見底回升的跡象，尤其是在股價見底之前，9天RSI已先行在9月見底並由低位形成一底高於一底走勢，形成了RSI牛背馳見底形態後，股價先在10月後中升破20天線及50天線的阻力，後更成功升破100天線及250天線，收復了前跌浪總跌幅的38.2%反彈目標外，周二股價更升抵61.8%的反彈目標，隨著9天RSI已升破70，反映整體動力仍然強勁，加上現價仍然低於公允值的平均值超過15%，因此，不排除股價會繼續反彈，又甚至升返去年1月高位8. 20港元水平。建議投資者可在6.70港元水平買入，上望8.20港元，至於股價一旦失守20天線的支持則要先行沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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