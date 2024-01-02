北水加持　上海復旦(1385)股價有望營做「雙底走勢」｜彭偉新

本期是2024年第一次與各位投資者見面，先在新一年開始時祝各位事事順景，身心康泰，尤其是2023年對於港股投資者來說，的確是多「災難年」，恒指全年跌幅達到14%外，更冠絕各金融中心的表現，主要是內地經濟增長不似預期，以及中、美關係進一步轉差，令到市場上有大量的外資沽出港股離場，令到港股的估值即使已跌至2008年以來的最低水平，亦未能吸引到外資重新入市，在成交額及股價持續下跌下，恒指在1月底由全年高位22700點水平持續下跌，並於12月見過最低位15972點。雖然現有的經濟及政治環境下，期望恒指可以在2024年能追回外圍股市的升幅似乎並不容易，不過港股相信在「物極必反」的原理下，或會有出現終極反彈的機會。



上海復旦於2023年最後一個交易日以 14.10 港元收市，全日上升 0.20 港元或 1.44%。集團過去5年的平均Beta值為 0.61，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 35.85 港元，而最低位則曾見 12.68港元，股價於過去一年累計下跌 52%，由年初至今計算，股價表現跑輸標普500指數 77.42%，亦跑輸恒指37%以現價14.10 港元計，上海復旦的股價較 50 天線低 7.23%，另外，現價亦較 200 天線低 42.12%，走勢上仍然處於低位，或有助出現技術反彈。

市場對集團2023年全年盈利預測會倒退 13.8%，不過，下一財年的盈利預測則會增長 19.8%，另外，現價相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 12.1 倍，而市賬率則為 2.11 倍，整體估值未算太過高。尤其是以14個市場慣常使用的計價模型去評估上海復旦的公允價值，公允價值的範圍由11.27港元至24.23港元，而平均值為19港元，現價仍然低於公允值約25.7%，因此，相信股價有機會在估值偏低下逐步作出反彈。

上海復旦過去一年的派息比率為 13%，而集團2022年的財年已派發 0.135 元人民幣的年股息，相等於 1 厘左右年股息率，不過，市場預期集團2023年全年亦只會每股派 0.15 元人民幣，相等於 1.1 厘的預測股息率，較過去5年平均股息率1.97 厘為低，不過，相信市場主要會以股價的潛在升幅作為投資的考慮條件。

上海復旦 (1385) 於2023年8月04日至12月28日期間的資金流狀況。（圖1）

上海復旦的機構投資者持股比率為29.9%，並於2023年8月3日至2023年12月28日期間的股價共錄得31.87%的跌幅，在同一期間，共錄得0.69 億港元的資金流入(見圖1)，當中大戶佔其中的0.43 億港元，而散戶則佔當中的0.25 億港元，仍然以大戶投資者佔大多數。另外，大戶投資者的坐貨比率在同期最高曾升上16.29%，之後最低則跌至-14.9%，不過，在股價見底下，大戶投資者的坐貨比率已在2023年最低一個交易日回升上4.56%，反映資金流動力已作出改善及有望幫助推升股價。

至於「北水」投資者在上海復旦的持倉比率，在過去兩個月有明顯的上升，尤其是「北水」於10月底時的持倉比率只有25.7%，但截至12月28日為止的持倉比率已升上至31.3%，在過去兩個月增加弓接近5.6個百份點，反映出「北水」對上海復旦的前景明顯有轉為看好的情況，而且更配合上海復旦自2023年8月至上個交易日的資金流入情況，反映市場投資者的確對上海復旦的股價走勢持有憧憬。

北水於2023年6月底至2023年12月28日持有上海復旦 (1385) 的比率變化。（圖2）

上海復旦股價於2023年1至3月期間三次升上35.10港元後見頂回落，而且更在反覆回落下，失守20天線及50天線的技術支持後，形成了一底低於一底的走勢，並於去年的10月及12月兩次跌至低位見12.70港元，不過，隨著股價未有進一步失守之前的底部支持，而且9天RSI更在失守30水平後即時反彈，形成了走勢轉強，並有望在12.70元出現見底，只要股價能升破20天線阻力，預期股價可以按走勢作出反彈，先以營做中的雙底頸線18.00港元作為反彈目標。投資者可以在14.00港元水平買入，上望18.00港元，並以之前雙底的低位12.70港元作為止蝕水平，失守先行離場。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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