中遠海能 (1138) 股價低位反彈　開始逆轉走勢｜彭偉新

中遠海能 (1138.HK) 於2024年1月3日以 7.69港元收市，全日上升 0.14港元或 1.85%。集團過去5年的平均Beta值為 0.18，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 9.57 港元，而最低位則曾見 5.57港元，股價於過去52周累計上升 24.79%，股價表現跑贏標普500指數 0.99%，以現價 7.69 港元計，中遠海能的股價較 50 天線低 0.54%，另外，現價亦較 200 天線低 2.99%。暫時走勢由低位反彈下，只返回主要趨勢線附近，未有過份偏離合理水平。



雖然集團之前 5 年的年複合盈利為倒退 33.79%，不過，在全球經濟增長回復正常，加上由於中東局勢仍然較為緊張，令到貨船及運油輪改道，對於船舶的租賃費用及時間均會利好中遠海能，令到往後 5 年的年複合盈利增長則回升上 11.25%。因此整體估值仍然有上升空間。以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 7.2 倍，市場給予集團的預測市盈率為 5.9 倍，較追蹤市盈率為低，反映整體盈利有望回升。

中遠海能之前的派息比率為 16%，集團2022財年派發 0.15 元人民幣的年股息，相等於 2.00 厘的年股息率，市場預期集團2023財年可每股派 0.16 元人民幣，相等於 2.20 厘的預測股息率，較過去5年平均股息率3.04 厘為低。不過，由於預期2024年的盈利會有較明顯的增長，有助拉動股價上升令總回報率提升至吸引水平。

中遠海能 (1138) 於2023年8月04日至今年1月02日期間的資金流狀況。（圖1）

中遠海能的機構投資者持股比率為43.99%，並於2023年8月7日至2024年1月02日期間的股價共錄得5.88%的跌幅，不過期間未有錄得資金流出，反而共錄得4.9 億港元的資金流入(見圖1)，當中大戶佔其中的2.59 億港元，而散戶則佔當中的2.31 億港元，另外，期間，大戶投資者的坐貨比率最高曾升上20.72%；而最低則跌至-7.38%，不過，在1月02日時已反彈至6.06%，反映出大戶投資者已有較大的意願重新坐貨，反映整體的資金流動力在改善中。

中遠海能股價於去年3月10月升上最高位見9.57港元後見頂，而且股價其後在失守20天線及50天線後，持續回吐更失守250天線，低位見過6.38港元後，隨著9天RSI由30以下水平反彈後，股價回調走勢隨即結束並作出反彈，不過，仍未能重返之前高位並在升抵9.00港元水平後見阻力，股在去年11月失守250天線後，曾跌至6.62港元後見底反彈，股價已在連續多日反彈後重返20天線，更再升返去年3月開始形成的跌浪總跌幅的38.2%反彈目標，預期股價可以繼續回升並以61.8%作為反彈的目標，投資者可以在股價返回7.60港元水平買入，暫時可以上望去年11月初高位8.50港元，若果能在大成交額下升破61.8%反彈目標8.40港元，更有望升返去年3月高位9.60港元，至於股價一旦失守7.00港元則要先行沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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