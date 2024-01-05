東方海外 (0316) 破阻力後　有望重返阻力130元｜彭偉新

全球最大航運公司馬士基近日公佈延續暫停紅海航線的決定，令到部份航運公司跟隨，而部份航運公司更大幅度提升航運費用1倍，以反映整體需求上升及燃油費用上升的成本，因此，近日環球航運股份的股價表現均見上升。由於伊朗國內發生爆炸，雖然不排除是發生恐襲，但相信會令到中東的局勢進一步緊張，預期美國海軍暫時只能針對性對部份武裝份子進行武力驅趕，但難以確保以地中海進入蘇伊士運河的航道安全，因此，相信整體的航運費用難以在短期內回落，有助推動航運股股價作進一步的上升。



東方海外上日以 115.9 港元收市，全日上升 3.90 港元或 3.48%。集團過去5年的平均Beta值為 1.89，系統性風險高於大市。52周最高位曾見 172.6 港元，而最低位則曾見 91.7港元，股價於過去52周累計下跌 21.44%，由年初至今計算，股價表現跑輸標普500指數 45.99%，但仍然跑贏恒生指數。以現價 115.9 港元計，東方海外國際的股價較 50 天線高出 14.76%，不過，現價則較 200 天線低 3.62%，技術勢正在好轉中。而東方海外主要從事集裝箱運輸及物流業務，貨櫃運輸及物流分部主要是在太平洋區、大西洋區、歐亞地區、澳洲與亞洲地區，和亞洲區內等主要航線進行環球集裝箱貨運。

若果以12個計價模型計算東方海外的合理價值的話，合理值範圍為119.1港元至185.7港元，而平均值則為149港元，按現價計算，潛在升幅仍然接近28%。以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 1.7 倍，不過，由於去年整體航運價格返回正常水平，令到2023年預測每股盈利回落，而市場給予集團的2023年預測市盈率為 6.8 倍，較追蹤市盈率為高。不過，由於今次中東地區的衝突或會持續一段時間，令到整體航運費用維持在高位一段時間，會帶動東方海外的整體盈利上升，有助拉低2024年的預測市盈率倍數。

東方海外之前的派息比率為 73%，集團在2023年的財年已派發 6.708港元的中期股息及特別股息，未計末期股息已相等於 19.7 厘的追蹤年股息率，市場預期集團2023年全年每股會派發 25.74 元，相等於 22.98 厘的預測股息率，較過去 5 年平均股息率 1.67 厘為高，而且仍未計2024年今年有機會因為航運費上升帶來的利好效應，因此，仍然會相對吸引投資者買入東方海外的股份。

東方海外 (0316) 於2023年8月08日至今年1月02日期間的資金流狀況。（圖1）

東方海外的機構投資者持股比率為5.18%，並於2023年8月8日至2024年1月3日期間的股價共錄得13.98%的跌幅，不過，期間未有錄得資金流出外，反而共錄得8.27 億港元的資金流入(見圖1)，當中大戶佔其中的5.95 億港元，而散戶則佔當中的2.32 億港元，大戶與散戶比率為2.6比1。期間，大戶投資者的坐貨比率最高曾升上27.11%；而最低則跌至 -6.65%，而到1月03日當日則為4.77%，不過，由於市場相信紅海的航道仍然會受阻一段時間，將會令到整體的貨運成本明顯上升，而東方海外相信會因而受惠今次的影響，所以相信股價有望作進一步上升，帶動大戶資金進一步流入。

至於股價的技術走勢，股價於去年4月及8月兩次升上130港元水平後，股價出現見頂回落並於去年12月初跌返低位91.70港元，未有返回6月1日低位85.42港元，而且在股價由去年8月形成一底低於一底走勢下，RSI則出現一底高於一底的走勢，形成了RSI牛背馳轉強，因此，預期股價可以在短期內繼續向好，股價昨日連續兩枝大陽燭升破12月份高位113.5元後，已成功收復之前由去年4月至6月的跌浪總跌幅61.8%反彈目標，配合RSI升破70，股價除了可以有進一步上升的機會外，更有望收復100%的總跌幅，並重返之前高位130港元水平。投資者可以在116港元水平買入，上望130港元，至於股價一旦失守10天線則宜先行沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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