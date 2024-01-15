機管局零售債券｜1.17起認購　滙豐等銀行及券商予優惠　一文看清

機管局宣布發行50億元零售債券，年期為2.5厘，入場費為1萬元，年利率4.25厘，每季派息之餘，更可以要求提早贖回。合資格香港居民可從1月17日上午9時起，至1月25日下午2時申請認購。為吸引市民認購機管局債券，有銀行推出優惠豁免客戶多項費用。



滙豐向認購客戶提供8免優惠

滙豐表示歡迎機場管理局發行首批零售債券，並獲委任為聯席安排行及配售銀行。

該行亦指出客戶可透過流動理財、網上理財、電話理財及分行遞交認購申請，並可獲豁免共8項收費，包括：認購手續費、託管服務費、代收利息費、到期贖回債券費、提早贖回債券費、由其他銀行轉入至滙豐費用、由其他經紀行轉入至滙豐費用、轉貨申請手續費（於債務工具中央結算系統（CMU）與中央結算及交收系統（CCASS）之間）。

該行指出由於預計農曆新年前會有較多客戶前往分行，建議客戶盡早進行認購，並利用滙豐網上理財及流動理財等數碼渠道。

滙豐資本市場及證券服務常務總監兼香港區主管石元良表示：「滙豐十分高興，獲香港機場管理局委任為首筆50億港元零售債券發行的聯席安排行，是次發行將進一步擴闊及推動本港的債券市場發展。隨著市場預期加息周期正步入尾聲，零售債券將會為投資者帶來一個具吸引力的投資選擇，提供中短年期的穩定回報。」

恒生為認購機管局債券客戶提供8免優惠。(資料圖片)

恒生予客戶8免優惠

恒生銀行宣布提供線上線下認購渠道，同時推出8項費用豁免優惠。該行指出於認購期內，可以透過恒生個人Mobile App﹑網上理財﹑電話理財及分行遞交認購表格等方式申請認購。

該行又指出向認購該批債券的客戶豁免8項收費，包括認購手續費﹑債券托管服務費﹑代收利息費﹑到期贖回費﹑以「場外交易」形式賣出債券手續費﹑債券轉入費﹑債券轉出費及透過港交所買入「香港機場管理局零售債券」的買入證券存入費。

中銀豁免所有認購及持有債券費用

中銀香港鼓勵客戶以方便快捷的電子渠道，包括手機銀行及網上銀行認購香港國際機場零售債券，客戶亦可透過投資服務專線或親臨分行認購。

所有認購及持有該債券的相關費用全免。

招商永隆予認購客戶7免優惠。（資料圖片 / 江智騫攝）

招商永隆推7免優惠

招商永隆銀行就新一批機管局零售債券推出「7免」優惠，包括豁免認購手續費（0.15%）﹑豁免債券託管費﹑豁免利息代收費﹑豁免轉倉費﹑豁免首2星期經場外交易市場沽出管局零售債券之債券交易費﹑豁免到期贖回費，以及豁免首2星期經香港交易所沽出機管局零售債券之交易佣金。

工銀亞洲最多予9免優惠

工銀亞洲指出予客戶最多9免優惠，助力更多零售客戶提前鎖定未來2年半的較高利息收入。

工銀亞洲零售業務與財富管理部副總經理尹可豐表示：「是次機管局零售債券的入門認購金額低至1萬元，由於入場門檻低，且派息密度更高、彈性更大及風險較低，有相當吸引力，預期市場認購反應熱烈。」

致富指新客戶用致富通開戶可獲贈超市禮券及股票

致富會為客戶提供機管局債券現金申請服務，不論任何方式申請，皆有高達8項優惠：免現金申請手續費﹑免贖回費​​​﹑免代收股息費​​﹑免存倉費﹑免不動戶費​​﹑免存入費​​﹑免托管費﹑免平台費，以及提供免息9成孖展借貸。

該行指出新客戶（開戶前6個月內未持有任何類型賬戶）於2024年1月15日起透過「致富通」應用程式或經「遙距開戶通」開立賬戶，即可獲享300元超市禮券及價值約300元股票（先到先得，送完即止），免費港美股即時LV1報價。同時，現有客戶成功推薦一位親朋戚友於網上開立賬戶，可獲200元超市禮券。

耀才予12免 籲認購10手以上

耀才證券行政總裁兼執行董事許繹彬表示，隨著美國聯儲局預期今年開始減息，本港的定存利率亦近期己有顯著回落跡象，在市場預期利率已經見頂的消息充斥下，機管局所發行的債券有助投資者鎖定未來2年半的肯定回報，因此相信4.25厘息率，定必吸引過去一直在銀行以定期值增的「好息」客戶，轉來認購零售債券。

他亦指出今次供認購的零售債券，在提早贖回機制方面與過去曾發行的零售債券略有不同，投資者可於每季有權選擇取回本金，而更可獲全數本金和相關應計未付利息，此舉可謂非常靈活，可讓投資者不需承受二手市場折讓價；而機管局零售債是採用每季派息較過去所發行的每半年派息頻密，因此碓實非常吸引。由於發行量少，加上港股現貨市場仍在低位徘徊而機管局零售債券有保底機制，因此預期是次認購市場反應亦會非常踴躍，建議投資者認購10手或以上，並以全家總動員方式認購。

他表示該行予認購客戶12免優惠。包括認購利息﹑按金﹑認購手續費﹑暗盤買賣佣金（網上交易）﹑存入費﹑存倉費﹑轉倉費﹑託管費﹑不動戶費﹑到期贖回費﹑提早贖回費及代收股息手續費。