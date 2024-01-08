天然氣價格大漲推動　新奧(2688)短期衝67元阻力｜彭偉新

近日美國天然氣價格回升，帶動整體的燃氣股走勢反覆回升，主要相信是內地燃氣股的整體估值已跌至偏低水平，隨著內地有望在逐步開放內地燃氣價格，讓民用燃氣價格亦能作出上調，令到燃氣公司的成本可以部份轉嫁給用戶，有利燃氣股的盈利前景，成為投資者對內地燃氣股的走勢有重新看好的催化劑。新奧能源於上周五以 58.95 港元收市，全日上升 2.10 港元或 3.69%。集團過去5年的平均Beta值為 0.8，系統性風險低於大市，主要是行業走勢受制政策所限，未有跟隨大市作出波動。52周最高位曾見 127.2 港元，而最低位則曾見 48港元，股價同期累計下跌 52.74%，表現跑輸標普500指數 73.11%，亦跑輸恒指超過39%。不過，若果以現價 58.45 港元計，新奧能源的股價較 50 天線高出 3.59%，但仍然較 200 天線低 38.38%，因此，反映股價仍然在近期低位徘徊。



市場對集團對上一個財年的全年盈利預測會增長為 27.8%，另外，下一財年的盈利預測仍會增長 8.2%，另外，集團之前 5 年的年複合盈利為增長 39.37%，往後 5 年的年複合盈利增長為 24.8%。以現價計相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 9.4 倍，市場給予集團的預測市盈率為 7.1 倍，較追蹤市盈率為低，因此，估值在現水平更抵。新奧能源之前一年的派息比率為 49%，而集團去年已派發 2.64 元的追蹤年股息，相等於 4.64 厘的追蹤年股息率，市場預期集團2023年全年每股派 2.91 元，相等於 5.21 厘的預測股息率，較過去 5 年平均股息率 2.13 厘為高。

新奧能源 (2688) 於2023年8月10日至今年1月05日期間的資金流狀況。（圖1）

新奧能源的機構投資者持股比率為47.77%，並於2023年8月10日至今年1月5日期間的股價共錄得32.93%的跌幅，不過，期間未見有資金流出，反而共錄得6.59 億港元的資金流入(見圖1)，當中大戶佔其中的5.15 億港元，而散戶則佔當中的1.43 億港元。另外，大戶投資者的坐貨比率在期內最高曾升上9.23%；而最低則跌至 -5.5%，而到1月05日當日則為7.78%，走勢有重新轉強的趨勢，利好股價作出反彈。

新奧能源之股價由去年1月升上高位127.20港元見頂後，便開始持續回落，並在一浪低於一浪下，跌穿所有的移動平均線支持，最低更於去年12月跌至最低見48.00港元，雖然股價持續維持在一底低於一底走勢，不過9天RSI已先行在去年8月28日見底，並出現一底高於一底，形成了RSI牛背馳的見底走勢(見圖2)。股價近日成功升破20天線阻力外，更於上周五成功升破50天線，形成了走勢出現技術突破，加上9天RSI亦已升抵70水平，有望股價上升動力進一步增加。預期股價可以繼續反彈，並以去年9月高位67.45港元作為今次反彈的目標。投資者可以在58.80港元買入，並以67港元作為上升目標，至於股價宜企穩在20天線之上，一旦失守宜先行沽出止蝕。

新奧能源技術走勢已出現RSI牛背馳見底走勢。（圖2）

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。