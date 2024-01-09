聯儲局理事鮑曼稱若通脹朝2%目標水平進發　或會支持減息

美國聯儲局今年會否改變貨幣政策立場，轉為減息，為市場人士關注焦點。聯儲局理事鮑曼指出，若利率維持於當前水平，當地通脹有可能朝2%目標水平進發；又指出若通脹壓力消減，或會支持減息。



她指出若當地通脹繼續降溫並接近2%目標水平，將會適宜開始減息進程，以免貨幣政策變得過於限制性，惟強調現時仍未到此階段。同時指出物價仍存有上升風險，所以會保持謹慎。

她亦提及金融寬鬆環境推動經濟增長重新加速為另一項風險，認為會窒礙當地通脹放緩進程，甚至有可能重新促使通脹升溫。她表示將在考慮未來政策立場變化時保持謹慎態度，若通脹數據逆轉，仍願意在未來會議上提高利率。

至於美國亞特蘭大聯儲銀行總裁博斯蒂克則重申，原有估計當局今年應減息2次的看法不變，首次減息應是第3季。

今年在聯邦公開市場委員會（FOMC）擁有貨幣政策投票權的博斯蒂克，出席活動後向記者稱，他沒有改變上月的看法，即聯儲局今年應減息2次。他又指出首次減息應是今年第3季。之前他提及當局首次減息應是下半年，是最早提出聯儲局應考慮減息的聯儲局官員。

對於應否改變削減資產負債表步伐，博斯蒂克表示持開放態度，但認為目前步伐合適。

另外，根據博斯蒂克在會上的演說，認為以3個月期及6個月期通脹走勢作為例證，通脹已經呈現邁向2%目標的路徑。聯儲局有需要維持目前具限制性的利率水平不變，預期經濟及通脹表現會保持良好勢頭。

不過大行對聯儲局今年內減息步伐有更進取看法。瑞銀美國市場投資總監Solita Marcelli表示，她的基本假設是美國經濟可邁向軟着陸，聯儲局今年將減息100基點。