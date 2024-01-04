聯儲局12月議息紀錄顯示　官員對減息時機態度謹慎

美國聯儲局發表2023年12月的議息會議紀錄，與會官員認同通脹壓力正在緩解、就業市場正在降溫，因此決定維持利率不變，且年底有較低的聯邦基金利率目標範圍較合適。但他們強調，需要保持警惕，有必要在一段時間內保持利率處於高水平，直到通脹明顯持續下降，且接近2%的目標。



市場期待聯儲局會提前減息，但上月12日及13日的議息會議紀錄顯示，雖然大多數利率制定者預計今年會降息，但指經濟前景中存在「異常高的不確定性」，意味仍有可能加息。 大多數官員認為，目前利率可能達到或已接近高峰，但如果未來數據惡化，可能會令進一步升息變得「適當」。

主席鮑威爾（Jerome Powell）其後在記者會明確表示，聯儲局討論了減息的時間點問題，但對放寬貨幣政策的討論才剛開始而已。其後，聯儲局多名官員接連為鮑威爾的言論「滅火」。

根據會議的點陣圖預測，聯儲局料今年內降息3次。加上主席鮑威爾其後在記者會明確表示，官員曾討論減息的時間點問題，令不少投資者猜測最早可能在3月開始。但最新的會議紀錄提到，大多數官員希望在「一段時間內」保持高利率，衝擊市場對3月開始減息的預期。