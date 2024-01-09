油價呢個位成分水嶺！　揸中石化不如轉投中石油或中海油｜彭偉新

近日油價走勢較為反覆，雖然國際能源署表示全球對石油的需求仍然審慎，尤其是今年北半球的冬季氣溫較正常稍為溫暖，令到對原油的需求可能無預期般強勁，不過，油價近日再度受到中東局勢的影響而再度回升，並已重返每桶75美元以上水平，所以油價短期相信會維持易升難降的形態，特別是多家航運企業公佈會維持放棄進入紅海水域，並繞道非洲好望角，令到航程較長對燃油的需求回升外，亦會令到運油的船隊需要較長時間運送原油至歐洲，不單令到整個運送成本上升，亦令到航運船泊的供應量下降，因此，油價未來一段時間內相信會維持上升，對於以入口原油的中石化 (0386) 來說，會直接影響到中石化的整個盈利水平，尤其是中石化的盈利分水嶺是在每桶約72美元水平，只要高於72美元的話，便會開始蠶食中石化的毛利率，令到中石化的盈利會受到明顯的影響。



中石化於2024年1月8日以 4.03 港元收市，全日下跌 0.05 港元，跌幅為 1.22%。集團過去5年的平均Beta值為 0.76，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 5.47 港元，而最低位則曾見 3.78港元，股價於過去52周累計上升 6.25%，由年初至今計算，股價表現跑輸標普500指數 14.44%，以現價 4.03 港元計，中石化的股價較 50 天線高出 0.77%，不過，現價則較 200 天線低 10.44%。

集團在去年第三季度的盈利增長為88.9%，不過去年第4季度的盈利增長預期為5.6%，市場預期2023年財年的全年盈利預測會增長為 11.5%，而2024年財年的盈利預測則會降至 7.4%。另外，集團之前 5 年的年複合盈利為增長 4.73%，不過，往後的 5 年的年複合盈利倒退 0.89%。中石化過去一年的派息比率為 66%，而集團上一個財年已派發 0.34 元人民幣的追蹤年股息，相等於約 9.00 厘的追蹤年股息率，市場預期集團2023年全年可以每股派 0.31 元人民幣，相等於 8.00 厘的預測股息率，較過去5年平均股息率9.97 厘為低。

中石化 (0386) 於2023年8月10日至今年1月05日期間的資金流狀況。（圖1）

中石化的機構投資者持股比率為32.77%，股價於2023年8月10日至2024年1月05日期間的股價共錄得11.01%的跌幅，期間，未有錄得資金流走，反而共錄得13.02 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的8.79 億港元，而散戶則佔當中的4.23 億港元，不過，近日大戶資金開始有流出的跡象(見圖1中的藍色線)，並由近日最高位916億港元減少至只有879億港元。另外，期間，大戶投資者的坐貨比率最高曾升上20.76%開始回調至1月05日的2.63%，反映出大戶投資者的資金動力開始減弱，反映了大戶投資者由中石化的股份中撤走。

尤其是中石化的股價自去年5月10日高位5.47港元持續回落至去年12月11日低位見3.78港元後，雖然股價作出反彈下，近日股價成功升破20天線及50天線，不過在升抵100天線後即時再度見頂，而9天RSI亦在升抵70水平後即時回落，均反映出股價在升上100天線時已見頂。而且股價昨日一度失守50天線，或會惹來股價進一步的回調，因此，建議投資者先行由中石化中沽出，轉而買入筆者在去年12月21日及12月28日所推介的中石油 (0857) 及中海油 (0883) 兩隻股份。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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