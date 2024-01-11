中國生物製藥(1177)股價去年10月已見底‎ 並逐步回升｜彭偉新

中國生物製藥主要業務包括，中藥現代製劑及西藥的生產、銷售及配銷，另外，亦會對相關醫療及醫院業務作出長期及短期投資。以現價計，中國生物製藥相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 31.1 倍，市場給予集團的預測市盈率為 17.4 倍，較追蹤市盈率為低，主要是股價已跌至非常低的估值，尤其是過去一年醫藥股的股價持續下跌，令到同業的整體估值已跌至非常便宜的水平。集團的收市增長預期可以維持在4%水平，而毛利率則達到78%，較同行的估值為低。



集團於2024年1月10日以 3.38 港元收市，全日上升 0.06 港元或 1.81%。集團過去5年的平均Beta值為 0.62，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 5 港元，而最低位則曾見 2.57港元，股價於過去52周累計下跌 31.26%，由年初至今計算，股價表現跑輸標普500指數 51.26%，以現價 3.38 港元計，中國生物製藥的股價較 50 天線低 2.11%，另外，現價亦較 200 天線低 4.08%。

中國生物製藥過去一年的派息比率為 77%，而集團在過去一個財年已派發 0.08 元的追蹤年股息，相等於 2.2 厘的追蹤年股息率，市場預期集團2023年全年每股派 0.08 元，相等於 2.41 厘的預測股息率，較過去 5 年平均股息率 1.32 厘為高。不過，相信現水平的股息率並未能吸引投資者買入，反而股價的中期上升空間會成為投資者買入及持有的主要原因。

中國生物製藥 (1177) 於2023年8月15日至今年1月10日的資金流狀況。（圖1）

尤其是以市場現有的23位分析師所訂的目標價的平均值為5.5元，仍然較現水平高出62%，另外，以10個的財務計價模型計算，平均合理估值為5.30元，亦較現水平高出56%，因此，整體估值的確已經偏低，成為投資者重新買入的原動力。集團的機構投資者持股比率為13.8%，並於2023年8月15日至2024年1月09日期間的股價共錄得7.96%的升幅，期間，共錄得17.22 億港元的資金流入(見圖1)，當中大戶佔其中的12.89 億港元，而散戶則佔當中的4.34 億港元。期間，大戶投資者的坐貨比率最高曾升上131.12%；而最低則跌至 -5.51%，而近日整體情況已趨向穩定，於1月09日當日則為2.1%。

中國生物製藥的股價於2022年7月曾升上最高位見5.38元後見頂回落(見圖2)，更形成了一浪低於一浪走勢，股價跌至去年10月才見2.57元的底部，不過，9天RSI已先行在去年6月先行見底，形成了一底高於一底的RSI牛背馳走勢，而且股價在成功升破20天線及50天線後，股價便隨即作出較大幅的上升見3.89元後再度回落，不過股價未有再試低位外，更形成了一底高於一底的走勢，9天RSI更未有失守30，預期股價可以繼續反彈，並以整個跌浪的61.8%作出反彈，上望4.30元，投資者可以在3.4元以下水平買入，至於股價一旦失守去年12月底位約3.00元，則要先行沽出止蝕。

中國生物製藥 (1177) 技術走勢開始出現見底回升。（圖2）

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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