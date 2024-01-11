美多隻退休基金據報沽出中資股　將中國剔出新興市場指數

內地經濟復甦力度不及預期，房地產危機持續及中美關係緊張等因素，外資包括美國一些頂級退休基金正在減持中國股票，連帶減少對香港市場的投資。中國以外的新興市場投資則正蓬勃發展。

外電報道稱，對14家投資中國股票的美國退休基金提交的文件進行分析顯示，自2020 年以來大多數退休基金都減持了中國股票，還有一些公司已將中國從新興市場指數中剔除，這波外資流出有成為結構性轉變的可能。



非中國新興市場基金三年內大幅飆升

據《彭博》報道，隨著中國經濟衰退，中國以外的投資卻蓬勃發展，韓國、台灣和印度今年迄今的資金流入總額已超過7,500億美元。 與此同時，外資在新的一年繼續透過滬港通拋售中國。《彭博》數據顯示，2023年不涉足中國市場、以新興市場股票為重點的新基金數量達到19隻，而2022年為15隻，2020年僅為1隻。

報道形容，這是一個里程碑式的轉變。iShares ETF持有的除中國以外的新興市場資產從 2020 年底的1.64億美元，飆升至約88億美元，超過了中國ETF的資產。

低估值也無法吸引外資入市

報道並指出，中國市場的低估值也無濟於事，投資者似乎不願介入。 從預期獲利預測來看，MSCI 中國指數與標準普爾500指數相比從未如此便宜，交易價格折價 56%。

聯邦退休儲蓄投資委員會表示，除了內地市場之外，還將排除其680億美元國際基金中對香港的投資，而美國政府對中國加大投資限制是做出這項決定的主要原因。同時，美國最大的退休金投資者之一的加州公共僱員退休系統和紐約州共同退休基金，也減少了持股連續第三年。

連帶減少對香港市場的投資

而除了美國，澳洲第二大退休基金、規模達2,600 億澳元（約1,740 億美元）的澳洲退休信託基金（Australian Retirement Trust） ，對於將其在中國持有的股票增至超出與業績基準保持一致所需的水平持謹慎態度。

不過，這並不是說全世界都背棄了中國。 它的價值9萬億美元的市場，僅次於美國的第二大市場，仍提供了大量未被發現的公司，這些公司可能會帶來巨大的收益。 滙豐策略師早前曾，中東投資者的興趣不斷增加，抵消了美國的資金外流。

其他澳洲退休基金正在採取觀望立場。 AMP Investments首席投資長Anna Shelley表示，該基金目前的持股比例略有下降，但隨著中國經濟復甦，該公司可能會在未來幾年改變這種狀況。而在聯準會轉向貨幣寬鬆之際，由於缺乏積極的催化劑，從中國的轉向可能會加速，從而增加了對全球經濟周期敏感的新興市場獲得更高回報的可能性。