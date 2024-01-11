新世界去年內地合約銷售突破134億人幣　可售項目總額約千億

新世界發展（0017）宣布，集團旗下新世界中國於2023年內地物業合約總銷售突破134億元（人民幣，下同），其中下半年總銷售逾75億元，佔2024財年內地銷售目標的50%。集團表示，今年將陸續推出多個位於內地主要一線城市的標誌性項目，為集團的收入和利潤持續帶來貢獻。



集團認為，隨著內地政府先後推出認房不認貸、放鬆住房限購及支持城中村改造等政策，為內地房地產行業的回暖帶來利好作用，集團位於廣州番禺的「耀勝新世界廣場｜耀勝尊府」住宅項目，去年三月開盤首天，即錄得逾15億元銷售，項目推出至今累計銷售已超過40億元。

集團多個項目亦將於內地主要城市登場，包括位於廣州白鵝潭核心商業區的地標住宅項目廣州「新世界‧天馥」，以及杭州「新世界‧城市藝術中心」一期商業部分將接連面市。至於武漢新世界「漢江‧雲赫」商業項目「河之洲HAN ZONE」商業街預計於2024年中開幕，廣州「耀勝新世界廣場」亦計劃在2025年5月全面開業。

集團旗下K11的內地首個旗艦項目 – 坐落於深圳太子灣的K11 ECOAST，預計於今年年底開業。項目總建築面積近 228,500平方米，涵蓋K11 Art Mall、K11 HACC多用途藝術展覽空間、K11 ATELIER辦公樓及Promenade海濱長廊等，落成後將成為粵港澳大灣區海濱文化零售新地標，為集團的收入和經常性租金收入帶來貢獻。

集團現時在內地投資發展8個城市更新項目，全部位於核心城市如廣州、深圳等，總樓面面積達270萬平方米，可售資源總額保守估計達800至1,000億元人民幣。其中，位於深圳龍崗區的188工業區的更新項目已經動工，預期於2025財年進行銷售。另外兩個位於深圳的城市更新項目，包括深圳西麗新圍工業區項目，以及光明光僑食品廠項目，亦已進入全面開發階段，至於其餘多個廣州中心地段的城市更新項目也有序推進，標誌著集團的城市更新業務進入收成階段。

香港方面，全港首個大型一站式零售餐飲娛樂地標、位於香港國機場航天城的11 SKIES亦於2022年至2025年分階段開業，將為集團帶來可觀及持續的租金收益。

新世界發展相信，隨著市場逐步復甦，集團在土地儲備方面的優勢和價值將進一步體現。現時新世界發展在內地的土地儲備總樓面面積約480萬平方米，當中約六成位於大灣區及長三角地區核心都市圈。集團2024財年及以後在大灣區和長三角的可售資源，價值更高達570億元人民幣。香港方面，集團在北部都會區亦擁有約1,500萬平方呎農地，並正在進行大規模的農地轉換工作，以大幅度提升和釋放價值，應付香港的房屋需求。