青島啤酒(0168)業務穩健　股價持續下跌後已有見底跡象｜彭偉新

青島啤酒是內地最有名的啤酒生產商和經銷商之一，集團通過六個業務部門込進行運營包括山東部門、華南部門、華北部門、華東部門、東南部門，及香港與澳門等海外市場部門，各部門按其地域及功能作出分割。除了香港與澳門等海外市場部門只在香港和澳門等海外市場銷售啤酒外，其他包括山東、華南、華北、華東及東南部門，皆有在內地從事啤酒生產及銷售業務。



集團在2023年財年的全年盈利預測維持17.7%的增長，另外，市場預期2024財年的盈利預測仍會維持在17%增長幅度，由於市場預期內地啤酒市場會逐步隨著經濟回升而恢復較強的曜，令到集團往5 年的年複合盈利增長率會由之前 5 年倒退 13.95%，上升至 20.1%。因此，以現價計相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 14 倍，至於市場現給予集團的預測市盈率為 12.8 倍，較追蹤市盈率為低，主要是市場預期集團未來一年的市盈率增長率可以達到1.91倍。

青島啤酒股份過去幾年的平均派息比率為 41%，而集團在上一個財年已派發 0.3 元人民幣的追蹤年股息，市場預期集團2023年全年每股派 0.70元人民幣，相等於 1.40 厘的預測股息率，較過去 5 年平均股息率 1.38 厘相若。集團 於2024年1月11日以 51.20 港元收市，全日上升 1.20 港元或 2.40%。集團過去5年的平均Beta值為 0.66，系統性風險低於大市，主要是行業的風險相對較低。52周最高位曾見 87.4 港元，而最低位則曾見 47.8港元，股價於過去52周累計下跌 37.15%，走勢去年跑輸恒生指數均21個百份點，以現價計青島啤酒的股價較 50 天線低 2.36%，另外，現價亦較 200 天線低 28.44%，反映股價現在仍然處於低位附近。

青島啤酒 (0168) 於2023年8月15日至今年1月10日期間的資金流狀況。（圖1）

青島啤酒股份(168.HK)的機構投資者持股比率為48.63%，並於2023年8月15日至2024年1月10日期間的股價共錄得22.48%的跌幅，不過，期間並未有錄得資金流出外，更繼續錄得4.95 億港元的資金流入(見圖1)，當中大戶佔其中的-0.6 億港元，而散戶則佔當中的5.54 億港元。期間，大戶投資者的坐貨比率最高曾升上13.42%；而最低則跌至-11.88%，而到1月10日當日則為3.37%，反映大戶資金動力有所改善，有助股價作出反彈。

青島啤酒的股價由去年3月底高位85.42港元見頂，並持續下跌及失守所有移動平均線支持後，股價後跌至去年12月13日低位見47.80港元才正式見底回穩，尤其是9天RSI在股價見底前，已先行在11月底見底回穩及形成一底高於一底的見底走勢。尤其是股價在過去兩日均能以大陽燭收市，更成功升破了20天線的阻力，預期股價在見底後可以先按整個下跌浪總跌幅的38.2%作出反彈，投資者可以在20天線約50港元水平買入，上望62港元，至於股價一旦向下跌穿之前低位47.80港元收市的話，則要先行沽出止蝕。

青島啤酒 (0168) 日線圖上出現技術見底形態。（圖2）

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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