華電國際(1071)隨內地電力股維持強勢　有望再試高位｜彭偉新

由於冬季用電處於高峰期，令到一眾電力股走勢均見持續上升，多隻電力股無論是傳統的火電股或是核電股，均錄得較大市為佳的表現，令到近期電力股的走勢亦紛紛出現破位的走勢，尤其是華電國際的走勢更由去年10月低位2.81港元持續反彈，除了已升破了所有的移動平均線阻力外，更最高升抵1月11日高位見3.72港元，累計上升了32%。而華電國際於上周五以 3.67 港元收市，全日上升 0.1 港元或 2.8%，在周四失守10天線後，隨即能重返10天線之上。



集團過去5年的平均Beta值為 0.38，系統性風險遠低於大市，主要是整個電力股表現未有跟隨港股恒指的走勢。52周最高位曾見 4.37 港元，而最低位則曾見 2.81港元，股價於過去52周累計上升 16.88%，股價表現跑輸標普500指數 2.99%，不過仍然能跑贏恒生指數近3個百份點。以現價 3.67 港元計，華電國際電力股份的股價較 50 天線高出 10.24%，另外，現價亦較 200 天線高出 5.49%，整體走勢仍然屬於向好的表現，有助股價作進一步的上升。

以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 28.1 倍，市場給予集團的預測市盈率為 7.7 倍，較追蹤市盈率為低，主要是預期今年內地經濟增長幅度仍然能維持在4.5%以上，有助對電力需求回升，另外，現價的市賬率為 0.47 倍，反映整體估值仍然偏低，成為了華電國際股價在持續累積近30%的升幅後，仍然有相對大的潛在升幅的支持。

華電國際電力股份過去一年的派息比率為 167%，而集團今個財年已派發 0.20 元人民幣的追蹤年股息，相等於 5.8 厘的追蹤年股息率，市場預期集團今年全年每股派 0.22 元人民幣，相等於 6.40厘的預測股息率，只較過去5年平均股息率6.79 厘為低。

華電國際 (1071) 於去年8月16日至今年1月12日期間的資金流狀況。（圖1）

華電國際的機構投資者持股比率為32.83%，並於去年8月16日至今年1月11日期間的股價共錄得7.62%的升幅，期間，共錄得0.85 億港元的資金流入(見圖1)，當中大戶佔其中的1.08 億港元，而散戶則佔流走0.23 億港元的資金。期間，大戶投資者的坐貨比率最高曾升上19.75%；而最低則跌至-27.04%，而到1月11日當日則為14.67%，反映出整體的資金流動力正大幅改善，有助股價作短線進一步的向好。

華電國際的股價於去年5月曾升上最高位見4.36港元見頂後，便持續向下回落，並跌穿了所有的移動平均線支持，股價持續跌至最低位見2.81港元後，便開始反覆回升。雖然股價在上周四升抵3.76港元水平，剛好收復了整個跌浪總跌幅的61.8%反彈目標後回調，不過未有跌穿20天線外，更於周五即時再收復10天線，反映走勢仍然偏強。投者可以再等股價回調至接近3.5元才再買入，上望4.00港元，至於股價若向下跌穿3.40港元，即失守整個前跌浪總跌幅的38.2%反彈目標，才要先行沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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