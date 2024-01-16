華潤電力(0836)資金流入　有利股價突破16.7元阻力｜彭偉新

華潤電力是一家主要從事電廠的投資、開發及經營業務的電企，業務主要集中在內地主要經濟增長區域，集團透過三大分部進行運營，包括從事燃煤電廠及燃氣電廠的投資、開發、經營及管理業務以及熱力及電力銷售業務；另外，更有從事風力發電、水力發電及光伏發電以及電力銷售業務的可再生能源業務，以及從事煤礦開採及煤炭銷售業務。市場對集團2023年財年的全年盈利預測會增長為 69.9%，另外，2024年財年的盈利預測仍會維持增長 20.2%，雖然集團在之前 5 年的年複合盈利為倒退 19.17%，主要是受到經濟增長放緩，以及煤炭價格企所拖累，不過，隨著經濟可望逐步回穩，以及煤炭價格回順，往後 5 年的年複合盈利增長可望會急升上1.1倍。



以現價計，華潤電力相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 8.3 倍，市場給予集團的預測市盈率為 5.8 倍，較追蹤市盈率為低，以反映內地電力需求回升，以及電煤成本回落。市場預期集團未來年的市盈率增長率達到0.26倍，而市賬率則只有 0.83 倍，估值屬於非常低水平。華潤電力2022年的派息比率為 40%，而集團過去12個月已派發 0.7 港元的追蹤年股息，相等於 4.37 厘的追蹤年股息率，市場預期集團2023年全年會每股派 0.7 元，相等於 4.37 厘的預測股息率，較過去 5 年平均股息率 4.27 厘為高。

華潤電力於上個交易日以 16.28 港元收市，全日上升 0.16 港元或 0.99%。集團過去5年的平均Beta值為 0.66，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 19.18 港元，而最低位則曾見 14港元，股價於過去52周累計下跌 1.95%，股價表現跑贏恒指超過一成%，以現價 16.22 港元計，華潤電力的股價較 50 天線高出 6.04%，另外，現價亦較 200 天線高出 0.17%，雖然股價由低位反彈較多，但股價未有過份偏高。

華潤電力 (0836) 於去年8月18日至今年1月15日期間的資金流狀況 。（圖1）

華潤電力的機構投資者持股比率為12.24%，並於去年8月18日至今年1月12日期間的股價共錄得1.12%的升幅，期間，共錄得7.54 億港元的資金流入(見圖1)，當中大戶佔其中的5.5 億港元，而散戶則佔當中的2.05 億港元。期間，大戶投資者的坐貨比率最高曾升上19%；而最低則跌至-6.74%，而到1月12日當日則為10.14%，反映出大戶投資者仍然看好華潤電力的整體股價動力，有望推動股價作進一步的上升。

華潤電力股價於去年5月12日升上18.68港元見頂後，走勢形成一浪低於一浪並於去年10月26日跌至最低位見13.50港元後見底，而9天RSI已早在去年8月21日見底回升，形成了一底高於一底的RSI牛背馳走勢，反映整個股價動力已完全轉強，有助帶動股價可以成功收復整個跌浪總跌幅的61.8%，又甚至最終帶動股價收復所有的跌浪總跌幅。因此,投資者可以在股價再返回16港元水平時買入，並先以16.70港元為首個阻力，一旦成功升破該阻力的話，股價有機會收復所有的跌浪總跌幅，並重新返回18.50港元，建議者在股價跌穿20天線時先行沽出止蝕離場。

華潤電力 (0836) 技術走勢待突破並有望重返跌浪起步水平。（圖2）

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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