內房市場雖然仍未見轉勢　但中央不會容許內房進一步惡化｜彭偉新

港股今年11個交易日中，已有10個交易日錄得下跌，累計跌幅更接近1200點，進一步反映出港股整體的疲弱走勢未變。而港股之所以積弱，除了因為中、美關係持續惡化外，更重要的是內地經濟一直未見出現轉強的訊號，特別是內房市場成為了阻礙經濟恢復的一座大山，而且經過接近兩年不斷的進行「輸血」，但仍然未能令到內地居民對整個內房市場恢復信心，多家本地上市的龍頭內房企業在2023年的全年銷售繼續錄得高雙位數的下跌，更成為了內房企業持續下行的主要原因。



雖然不少投資者都會認為，內房市場已經歷了爆雷，要搶救的黃金時間已經過去，尤其是連最初大家都認為是「大到不能倒」的恒大 (3333)，亦同樣出現嚴重的流動性問題，最後更發展到實質性違約，因此，近兩年無論是投資者也好，或是內地置業者也好，大多數都對內房採取避之則吉的態度。

中央對於內房市場要回穩的決心非常明顯，而且相信不會容許繼續惡化下去，因此市場上中央救市的消息仍然不絕於耳，而且更差不多每周均有關於拯救內房市場，為內房市場「打補針」的政策出台，例如本月13日便有放鬆非滬籍單身人士，可以在上海青浦、奉賢兩區內，只要交滿3年社保便可以即時購房。以這種最直接的方法去支持全國房地產市場龍頭地位的上海，的確效力較為顯著，特別是作為一線城市的上海若果能盡快回穩，對於內地其他一線城市的樓價亦會有幫助外，會更容易支持其他的二線城市走勢回穩。

內地上個月的中央經濟工作會議中，曾表示必須積極統籌化解內地房地產及地方債務。（資料圖片）

不過，要解決今次內房市場的困局，隨了要刺激整體的需求外，筆者相信另一個問題就是要確保負責供應內房項目的房企能擁有足夠的營運資金，以便完成平頂及交樓工作，否則房企無法完成交樓而淪為爛尾樓，便無法刺激到內地居民購房的意欲。因此，內地在上個月所舉辦的中央經濟工作會議中，曾表示必須積極統籌化解內地房地產及地方債務，以及中小型金融機構的風險，為未來一年如何去協助房企下達了清析的指示。

而上日已有外電傳出內地主要銀行之一平安銀行已經把中、港合共41家的房地產企業，列入有獲得融資資格的名單內，其中，除了包括國有房地產企業如保利地產集團、北京城建集團外，更有民營企業包括龍湖集團 (0960)、萬科企業 (2202)及金地集團等，另外，除了內房股以外，連本地地產股九倉(0004)、恒地(0012)、新鴻基地產(0016)及新世界發展(0017)、嘉里建設(0683)及太古地產(1972)等本地地產股亦傳聞「榜上有名」。

外電傳出內地平安銀行已經把中、港合共41家的房地產企業，列入有融資資格的名單。（資料圖片）

而今次傳聞為房企提供資金的銀行並非傳統的國有商業銀行，而是平保旗下的平安銀行，雖然內地銀行一向會支持國家的政策發展，為特定的項目提供資金，不過，作為商業銀行的平安銀行，進行貸款時仍然會以商業因素作提供資金的主要考慮因素，所以房企能被列入獲得融資資格的話，肯定是實力的保證外，亦反映出該等企業的資金狀況仍然處於健康的水平，而在這個情況下，平安銀行才會安心地向該等企業提供資金。因此，能入選到平安銀行的放款名單中，通常都是行業中的有較強財務背影的股份，反映今次獲得「提名」的內房股及本地地產股均是有能之士，為他們提供資金的原因並不是他們財困，反而是令他們有更多的財政資源去為未來幾年作更長遠的部署，毋須擔心出現「巧婦難為無米之炊」。

雖然筆者相信今次能獲得「金榜提名」的內房股，又或者是香港地產股，亦未必可以即時為股價帶來即時的上升憧憬，不過，起碼為該等企業提供多一條水喉，即使該水喉最終是否會用得著也好，在現時的經濟環境下能成功取得多一個融資渠道才是王道。由於內地及香港的樓市均進入了結構性的轉變，筆者相信兩地的樓市需要最少4至5年的時間進行整固，才能真正的脫離困局，因此，若果真如傳聞般獲得平安銀行持續地提供全力支持的話，對房企渡過未來的4至5年的艱難期的確有利好的幫助。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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