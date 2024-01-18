聯想集團(0992)股價強　反映內地市場對AI電腦需求上升｜彭偉新

聯想集團主要從事個人電腦及相關業務的科技股，集團主要產品包括“Think”品牌商用個人電腦、“Idea”品牌的消費個人電腦、伺服器、工作站以及包括平板電腦和智能手機等的一系列移動互聯網終端產品。集團於今個月12日發表智慧終端AI OS，並預期可以在年內推出，而今次所提出的慧終端AI OS，預期可以為PC產業帶來兩次的技術變革，令到AI技術的突破將在PC、手機及AIoT等所有智慧終端產品抓起第三次科技革命浪潮，有助推動市場對集團所推出的AI電腦的整體需求。



市場對集團去年第4季度的盈利預期會倒退25.9%，不過預期今年第一季的盈利增長會大幅上升1倍，另外，亦預期集團上一個財年的全年盈利預測會倒退 36.4%，但2024年的財年盈利預測則會增長 52.4%。至於以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 16 倍，市場給予集團的預測市盈率為 10.6 倍，較追蹤市盈率為低，主要是市場預期集團未來1年的市盈率增長率達到1.51倍。

聯想集團過去一年的派息比率為 35.8%，而集團今個財年已派發 0.08 港元的中期股息，市場預期集團今年全年每股派 0.38 港元，相等於 3.97 厘的預測股息率，較過去5年平均股息率4.66 厘為低，不過，未來一年預期在盈利大幅上升下，整體的股息有望得到提升，可以帶動股價作進一步的回升。

聯想集團在上個易日以 9.57 港元收市，全日下跌 0.36 港元，跌幅為 3.6%。集團過去5年的平均Beta值為 1.13，系統性風險高於大市。52周最高位曾見 11.1 港元，而最低位則曾見 5.93港元，由於受惠集團業績，股價於過去52周累計上升 63.86%，股價表現跑贏標普500指數 42.1%，更跑贏恒生指數接近80%，以現價 9.57 港元計，聯想集團的股價較 50 天線低 4.24%，不過，現價則較 200 天線高出 10.11%，反映股價走勢仍然未有偏離合理水平太遠的情況。

聯想集團 (0992) 於去年8月22日至今年1月16日期間的資金流狀況。（圖1）

聯想集團的機構投資者持股比率為31.81%，並於2023年8月22日至2024年1月16日期間的股價共錄得24.08%的升幅，期間，共錄得56.04 億港元的資金流入(見圖1)，當中大戶佔其中的35.29 億港元，而散戶則佔當中的20.74 億港元。期間，大戶投資者的坐貨比率最高曾升上22.78%；而最低則跌至3.45%，而到1月16日當日則為13.08%，反映出大戶投資者對聯想集團的整體股價走勢抱有較正面的看法，有助推動股價進一步上行。

聯想集團股價於去年1月由低位5.93港元水平開始反彈 (見圖2)，雖然股價曾一度受制於9.00港元水平，不過，隨著多次作出上試後，股價終於在去年10月底成功作出突破，更一度升上最高位見11.10港元，而且在股價於去年8月21日由低位7.23港元開始回升，股價形成了上升通道，股價多次在該上升通道內徘徊未有失守，而近日股價再由高位11.10港元回調，股價一度跌至昨日低位9.38港元，但亦未有失守該上升通道底部支持，預期股價可以回穩下作出反彈，尤其是昨日股價在低位徘徊下，9天RSI仍然未有跌穿30水平，預期股價可以在上升通道底部企穩及作出反彈。投資者可以在9.50港元買入，上望該上升通道頂部約11港元水平。至於股價一旦失守去年由3月至10月底的9.00港元阻力的話，亦宜先行沽出止蝕。

聯想集團日線的技術走勢圖表。（圖2）

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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