波司登(3998)走勢偏強　料可逐步上試4元水平｜彭偉新

波司登的主要業務為從事品牌羽絨服產品、貼牌加工產品及非羽絨股產品的研究、設計及開發、原材料採購、外包生產、營銷及分銷業務。市場對集團2024年的財年的全年盈利預測會增長為 13%，另外，2025年的財年的盈利預測增長更會達到15.4%，另外，集團 5 年的年複合盈利增長會由過去年的 12.36%，增加至往後 5 年的18.32%增長。因此，整體估值以現價計算，為2024年的13.4倍預測市盈率，較同業的估值為低。加上集團2024年的預測毛利率會維持在58.8%，亦較同行為高，因此，估值上仍然屬於偏低水平。



以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 15 倍，市場給予集團的預測市盈率為 11.6 倍，較追蹤市盈率為低。市場並未有對未來 5 年的市盈增長率預測作參考，而市賬率則為 2.82 倍。現價計算，集團的股價對營收比率為 2.03 倍，企業價值對收入為 1.84 倍，另外，企業價值對除息、稅項、折舊及攤銷前盈利為 9.9 倍。波司登過去一年的派息比率為 79%，而集團今個財年已派發 0.05港 元的年股息，市場預期集團今年全年每股派 0.19港 元，相等於 5.27 厘的預測股息率，較過去 5 年平均股息率 3.58 厘為高。

波司登於上個交易日以 3.46 港元收市，全日上升 0.02 港元或 0.58%。集團過去5年的平均Beta值為 0.65，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 4.69 港元，而最低位則曾見 2.83港元，股價於過去52周累計下跌 22.87%，由年初至今計算，股價表現跑輸標普500指數 44.42%，以現價 3.46 港元計，波司登的股價較 50 天線高出 4.3%，另外，現價亦較 200 天線高出 0.73%。

波司登 (3998) 於去年8月22日至今年1月17日期間的資金流狀況。（圖1）

集團的機構投資者持股比率為12.29%，並於去年8月22日至今年1月17日期間的股價共錄得10.58%的升幅，期間，共錄得3.84 億港元的資金流入(見圖1)，當中大戶佔其中的1.79 億港元，而散戶則佔當中的2.05 億港元。期間，大戶投資者的坐貨比率最高曾升上18.85%；而最低則跌至-4.53%，而到1月17日當日則為7.34%。

至於技術走勢方面，股價去年2月及3月兩次升抵4.60港元見頂後(見圖2)，便持續回落更最低跌至去年8月時低位見2.83港元，雖然股價其後反彈動力仍然有限，不過，股價曾一度收復整個跌浪總跌幅的38.2%的反彈目標，，更在上周升近期最高位3.62港元，不過，由於港股在周三急跌超過4%，令到波斯登股價亦跌近2%，不過，未有失守上升走勢外，亦未有穿保歷加通道底部，而9天RSI亦未有失守30，反映整體回調壓力仍然有限，投資者可以等股價跌至保歷加通道底部約3.35元港元可以買入，預期股價可以逐步回升，以中期走勢為目標位的話，股價有望把之前的浪總跌幅61.8%收復，可以上望3.90港元，若果股價向下跌穿3.25港元，則要先行沽出止蝕。

波司登 (3998) 股價逐步由低位回升。（圖2）

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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