換新鈔2024｜匯豐、中銀、渣打今可網上預約｜附連結+方法｜龍年將至，當然要準備定一疊疊新鈔派利是，在新一年恭祝、祝福致友親朋。由即日起，匯豐、中銀、渣打，三間香港主流銀行都接受網上預約，在指定日子換取新鈔、迎新鈔。預約換新鈔名額有限，想確保新年有足夠新鈔封利是，記得盡快完成預約。



匯豐銀行換新鈔、迎新鈔（按此預約）

現時已在匯豐官網進行網上預約，按預約時間前往所選分行換領新鈔或迎新鈔套裝。 領取日期為 1月25日～2月9日期間，每位只可預約每日其中一個時段換領。如預約成功，將會在當日收到確認短訊，亦會於預約日期前一日收到提示短訊。

匯豐銀行的新鈔、迎新鈔 套裝包含：



1）$3,000新鈔或；

2）$6,000混合鈔（$3,000新鈔及$3,000迎新鈔） 每$3,000元包含100張$20元及20張$50元現鈔。

中國銀行換新鈔、迎新鈔（按此預約）

1月18日～1月31日可在中銀官網或手機App，預約換新鈔、迎新鈔。可預約$3,000的「新鈔標準裝」（包括100張港元20及20張港元50新鈔），以及要求額外迎新鈔，不過需要按實際情況提供。每個流動電話號碼只可預約一次。

渣打銀行換新鈔、迎新鈔（按此預約）

1月18日～2月8日，可在渣打銀行官網預訂新鈔、迎新鈔套裝，並在1月25日～2月9日在分行於指定時段領取。

網上預訂新鈔套裝包括﹕



1）$3,000 – 100張$20 +20張$1,000 或；

2）$1,000 – 20張$50