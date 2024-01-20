01消息｜新世界旗下K11集團裁員　公司︰僅涉極少數員工

本港經濟復甦未如預期，踏入新一年，市場恐企業裁員減薪消息紛至沓來。《香港01》最新接獲消息指，新世界（0017）旗下K11集團昨日（19日）裁員，其中Creative Team（創意團隊）最受影響，據悉整個團隊要「起身」。另有消息指，是次受影響員工逾20人。



《香港01》就消息向K11集團查詢，集團發言人表示，K11集團一向會因應業務發展檢視人力資源運用，並持續進行優化，故屬於正常調整，僅涉及極少數員工，主要獲安排至其他部門及公司任職。



集團暫有詳細解釋今次變動因由，惟單看K11集團商場近月生意，則表現算是不俗。據集團早前公布，旗下旗艦項目尖沙咀K11 MUSEA去年下半年整體銷售額及人流，較2022年同期上升40%，而高端顧客﹑即 KLUB11的黑卡會員期內總消費金額，亦較2022年同期增加近40%。

去年聖誕人流創開業新高

集團又指，旗下K11 MUSEA及K11 Art Mall，於本港全面復常後首個聖誕假期間，於去年12月24日及25日創下開業以來單日人流新高。

目前，K11於中港兩地擁有四個主要商場，至於集團內地首個旗艦項目，深圳前海的K11 ECOAST，亦預計今年年底開業，料將成為深圳最大的購物中心之一。