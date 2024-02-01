機管局債券｜17.5萬人認購　涉及認購金額157億元　最多獲派3手

機管局公佈零售債券/機場債券認購結果，根據配售銀行和香港結算公司提交的認購資料，截至接受認購的截止日期2024年1月25日下午2時，已合共收到債券本金金額約為156.9億元的有效申請共175,178份。若認購兩手或以下者，可悉數獲派發。



機管局指出，收到的有效申請的本金總金額超過將發行債券的最高發行金額。該等債券已根據發行備忘錄所載機制分配。在收到的有效申請中，按分配不同金額的債券，每個有效申請最多可分配三手買賣。申請認購兩手買賣或以下的申請，總計11,708份，將獲分配所申請的全部金額。剩餘163,470的有效申請（即申請超過兩手買賣的申請）將各獲分配兩手買賣，然後進行抽籤。在這些申請中，153,670的有效申請將獲分配額外一手買賣。最終發行金額為50億元。

機管局零售債券將於下周一（2月5日）發行，周二（2月6日）在聯交所上市。

是次零售債券以季度派息，與政府零售債券為半年派息一次不同，配合提早贖回機制，可視為3個月定期存款，若投資者有意提早贖回，以第一期的利息將於今年5月5日支付為例，投資者應該在3月6日至4月5日期間，向其銀行或香港結算公司提交提早贖回要求，投資者將於5月5日獲得其本金金額的100%，連同截至5月5日的應計及未付的利息。