安理會就紅海局勢緊急開會　強調胡塞武裝襲擊須停止

聯合國安全理事會星期三（1月3日）就紅海局勢召開緊急會議，這也是安理會首次就該問題舉行公開會。



聯合國負責中東、亞洲和太平洋地區政治事務的助理秘書長希亞里（Khaled Khiari）說，自去年12月18日就紅海局勢向安理會做閉門通報以來，相關事態發展令人擔憂。

他強調，來自也門胡塞武裝控制區的襲擊必須停止。 「我們鼓勵有關各方避免局勢進一步升級，緩和緊張局勢並化解威脅。只有做到這至關重要的一點，通過紅海的交通才能恢復正常，也門被拖入地區戰火的風險才能避免。」

紅海航線在全球海運航線中擁有重要地位，胡塞武裝襲船行動已導致多家國際航運企業宣布暫停紅海航線，轉而繞行非洲南端。

國際海事組織新任秘書長多明格斯（Arsenio Dominguez）指出，根據該組織最近收到的信息，胡塞武裝並不只是針對與以色列有關的船隻進行攻擊。

他說，為降低風險，已有大約18家航運公司決定改變航線，取道南非繞行。這將導致平均航程增加十天，這不僅對國際貿易產生負面影響，還增加了貨運成本。

美國大使：急需採取全球性應對措施

美國常駐聯合國代表團管理與改革事務代表盧沛寧（Christopher Lu）說，紅海航行權利和自由面臨的威脅是一個全球性挑戰，必須採取全球性的應對措施。

盧沛寧強調，胡塞武裝在紅海持續的攻擊行為「不可接受」 ，呼籲安理會統一立場，一致要求胡塞武裝停止襲擊。

他同時指出：「我們不希望與伊朗對抗，但伊朗向胡塞武裝運送武器的行為顯然違反了安理會的相關決議。」

中國常駐聯合國副代表耿爽也在會上呼籲有關方面停止襲擾民用船隻的行為，尊重並保障各國在紅海水域的航行自由。