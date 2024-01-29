高管績效獎金與市值掛勾新政策　中國電信(0728)料受惠｜彭偉新

內地在過去一周內地推出組合拳支持股市發展，其中一項的政策建議是把國企及央企的高管薪酬與企業的市值掛勾，即是說，日後中資企業高管的薪酬高低，不再是做或唔做都有三十六，因此，預期國企及央企未來會更加著重市值管理方面下功夫，令到現時估值偏低，市帳率甚至不足0.5的企業股價有望逐步回升的機會，尤其是若果股份的股息率較高，而市帳率太低的中資電信股，相信更會成為投資者追捧的對象。



市場預期中國電信於2023的財年全年盈利增長預測為 8.8%，至於2024的財年的盈利預測會增長至 10.8%，主要是整體行業仍然以較穩定的速度作出增長，因此，集團的 5 年的年複合盈利增長率，會由之前的 6.8% 上升至之後的 12.96%，帶動整體盈利會有更大的增幅。以現價計，中國電信的股價相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 11 倍，市場給予集團的預測市盈率為 10.1 倍，較追蹤市盈率稍低。而市賬率則為 0.75 倍，仍然出現25%的折讓。

中國電信於上個交易日以 4 港元收市，全日無變動，集團過去5年的平均Beta值為 0.6，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 4.58 港元，而最低位則曾見 3.32港元，股價於過去52周累計上升 6.38%，股價表現跑恒生指數及國企指數的同期表現，以現價 4 港元計，中國電信的股價較 50 天線高出 9.89%，另外，現價亦較 200 天線高出 3.73%，反映短期股價走勢仍然跑贏股份的中期及長期表現，預示整體動力仍然較強。

中國電信(0728)於去年8月30日至今年1月25日期間的資金流狀況。（圖1）

中國電信的機構投資者持股比率為16.3%，並於去年8月30日至今年1月25日期間的股價共錄得7.77%的升幅，期間，共錄得9.84 億港元的資金流入(見圖1)，當中大戶佔其中的9.84 億港元，而散戶則佔當中一個小數目。期間，大戶投資者的坐貨比率最高曾升上21.51%；而最低則跌至-9.38%，而近日則為3.45%，主要是之前股價反彈期間的大戶投資者的參與度仍然未夠充足。不過，隨著日後若高管的薪酬會與企業市值掛勾，令到整體估值有望回升，相信會進一步吸引大戶投資者重新入市。

中國電信股價於去年3月至5月期間，曾多次升抵4.5港元水平後見頂回落，而且更在持續回調下，股價失守20天線至100天線，形成走勢失守技術支持下，股價最低曾跌至3.32港元才開始出現見底走勢。股價逐步形成一底高於一底後，股價已成功收復所有的移動平均線阻力，已成功升返整個跌浪總跌幅的61.8%反彈目標，投資者可以4.00港元水平買入，預期股價可以逐步上升至4.5港元水平，尤其是現水平仍然較市場給予的目標價5.4港元有26%的折讓，股價先升返4.5港元相信不會太困難。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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