中國海外(0688)受惠於政策推動　估值料回升｜彭偉新

中國海外是一家主要從事物業業務的內房地產商，由於母公司為央企，擁有特殊的戰略地位，所以在過去幾年時間即使內房市場積弱，以及內房企業難以借貸，亦可以安然渡過。集團通過三個部門進行日常營運，包括從事住宅及商業物業開發業務的物業開發部門，從事投資於租賃物業的物業投資部門，以及其他提供房地產管理服務和建築及規劃設計顧問服務。



市場對集團2023的財年的全年盈利預測會增長為 6%，至於2024的財年的盈利預測仍會增長 8.8%，主要是集團的整體資金非常充裕，對於保交房非常有保障。另外，雖然行業收縮下，令到集團之前 5 年的年複合盈利為倒退 9.7%，不過，往後 5 年的年複合盈利增長則可以回升上 6.8%。以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 5.9 倍，市場給予集團的預測市盈率為 3.8 倍，較追蹤市盈率為低。加上現時的市賬率只為 0.33 倍，估值非常低下，股價反彈的動力亦會較強。

中國海外發展過去一年的派息比率為 33.3%，而集在2022的財年派發 0.80 港元的股息，相等於6.50厘的年股息率，市場預期集團2023年全年每股派 0.75 元，相等於 6.37 厘的預測股息率，雖然較2022年為低，但仍較過去 5 年平均股息率 4.96 厘為高。中國海外於2024年1月25日以 12.22 港元收市，全日上升 0.44 港元或 3.74%。集團過去5年的平均Beta值為 0.38，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 22.9 港元，而最低位則曾見 10.66港元，股價於過去52周累計下跌 47.41%，由年初至今計算，股價表現跑輸標普500指數 67.31%，以現價 12.22 港元計，中國海外發展的股價較 50 天線低 9.01%，另外，現價亦較 200 天線低 33.03%。

中國海外(0688)於去年8月28日至今年1月24日期間的資金流狀況。（圖1）

中國海外發展的機構投資者持股比率為14.45%，並於去年8月30日至今年1月24日期間的股價共錄得27.94%的跌幅，另外，整個期間，雖然共錄得 1.91 億港元的資金流走(見圖1)，當中大戶佔其中的 1.22 億港元，而散戶則佔當中的0.69 億港元，不過，流走的金額已逐步減少，反映近日大戶投資者已開始在市場上重新吸納股份。另外，期間大戶投資者的坐貨比率最高曾升上10.2%；而最低則跌至 -10.91%，而到1月24日當日則已回升至2%，反映出大戶資金流已再度轉強，有助股價作進一步的反彈。

中國海外股價於22..90港元見頂後，股價便持續作出回調，不單止跌穿20天線及50天線，更反覆跌至本周一見低位10.66港元後，才開始作出較明顯的反彈，由於內地有傳聞央企的市值會成為管理層考核的其中一個因素，因此，預期未來中國海外的股價折讓有機會逐步收窄。股價連續第三日反彈後，已收復10天線外，更見9天RSI已重返30以上水平，因此，或預示股價有望作進一步的反彈，特別是港股近日開始在內地出招穩定經濟下，恒指的反彈相信會延續多一段時間。若果以去年1月見頂後持續回落的跌浪總跌幅，按黃金比率的38.2%作為反彈目標，股價可以上望15.3港元，投資者可以在股價升破20天線約12.80港元時買入，不過，若果股價一旦失守之前低位10.60港元則要先行沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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