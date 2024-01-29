恒大清盤｜CEO肖恩稱依法配合清盤人程序　按例推進債務化解工作

恒大（3333）今早遭香港法院頒令清盤，觸發公司股價挫近21%，其後停牌。據內地傳媒引述公司行政總裁肖恩回應時指出，接下來集團將直面困難和問題，採取一切合法合規的措施，在保障境內外債權人合法權益的前提下，穩步推進集團業務正常經營，同時也將積極與清盤人溝通，依法配合清盤人履行相關程序，根據國際慣例、市場規則推進債務化解等工作。



肖恩又指出這次法院頒佈的境外清盤令所涉主體是在香港上市的中國恒大。目前恒大集團及其他作為獨立法人主體的境內外子公司管理運營體系保持不變，集團仍將努力盡一切可能保障境內業務和經營穩定，穩步推進保交樓等重點工作，維持物業服務品質不受影響，仍將全力保障平穩推進風險化解和資產處置，仍將盡力依法公平推進各項工作。

香港法院今早就恒大清盤進行聆訊，法官陳靜芬指考慮重組方案欠進展，公司資不抵債，決定頒令恒大清盤，下午會判辭解釋理據。

此外，法庭下午將開庭處理規管令事宜。