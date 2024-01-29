恒大清盤案再提訊　法官指債務重組方案欠進展　頒令恒大清盤

中國恒大集團被指欠債逾2.5億元，前年遭一間位於太平洋島國薩摩亞的公司提出呈請，恒大一直稱在與主要債權人商討債務重組方案，去年4月獲法庭批准再押後案件。恒大後來宣佈業績顯示，公司早前合計虧損5820億人民幣後，清盤案原本押後至2023年10月30日，仍一再押後，法官雖再批准案件押至今年1月，但明言是最後一次延期。案件終押後至今(29日)在高等法院再提訊，法官陳靜芬指考慮重組方案欠進展，公司資不抵債，決定頒令恒大清盤。法庭下午將開庭處理規管令事宜。



呈請人Top Shine Global Limited of Intershore Consult (Samoa) Limited，該公司登記地址在薩摩亞，它以債權人身份，2022年6月向中國恒大集團提出清盤呈請，案件經過多次押後，恒大的代表一直要求延期，並多次提及與債權人商討債務重組方案而要求押後，但未能與債權人達成共識。

中國恒大﹙3333﹚於2023年7月17日公告補發業績，指集團截至2022年12月31日止年度虧損1,059億元（人民幣，下同），如計及2021年虧損4,760億元，兩年合計虧損5,820億元。

案件編號：HCCW220/2022